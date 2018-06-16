Turizmcilerden UBER'e

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Engin Şahin, UBER'in vergisini ödeyen bir kurum olarak Türkiye'de faaliyet göstermesi halinde buna itiraz etmeyeceklerini belirterek, "Şu anda hem mali anlamda çok sağlıklı değil hem de Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün belgelerini almadan hareket ediyorlar. Bu sıkıntılı bir durum." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UBER uygulamasının avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da bulunduğunu, özellikle mevcut taksilerle karşılaştırıldığında UBER araçlarının çok daha kaliteli olduğunu söyledi.

Pek çok taksicinin devletin sağladığı vergi kolaylıklarına karşın araçlarını yenilemediğini anlatan Şahin, "Bir turist ve yolcu olarak eski bir taksiye binmek yerine daha yeni bir araca sahip, kravat takmış bir şoförle seyahat etmeyi tercih ederim." diye konuştu.

Şahin, UBER'in sağladığı avantajlara rağmen Türkiye'deki sisteme uygun şekilde çalışması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hem mali açıdan faturalı hem de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının karayolu taşımacılığı kriterleri açısından kanunlara uygun çalışmaları gerekiyor. UBER, vergisini ödeyen bir sistem içinde çalışırsa biz buna bir şey demeyiz ama şu anda hem mali anlamda çok sağlıklı değil hem de Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün belgelerini almadan hareket ediyorlar. Bu sıkıntılı bir durum."

- Kaçak acente uyarısı

Şahin, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıkma planı yapanlara kaçak acente uyarısında da bulunarak, hem yolcuların mağdur olmasını önlemek hem de kurallara uygun faaliyetlerini sürdüren acentelerin haklarını korumak adına denetimler yaptıklarını bildirdi.

Kaçak acentelerle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizen Şahin, "Karşınızdaki firma gerçek bir seyahat acentesi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır, TÜRSAB tarafından da gözetim altındadır. Dolayısıyla bu acentenin herhangi bir kusurunda muhataplarınız vardır." ifadesini kullandı.



Yolcuların, "www.tursab.org.tr" internet adresindeki arama kutusundan yararlanarak hizmet aldıkları acentenin kaçak olup olmadığını öğrenebileceklerini vurgulayan Şahin, "Yeni dönemde yaygınlaşacağını düşündüğümüz bir uygulama bu. Online satışlarda internet sitesinin TÜRSAB üyesi olup olmadığı görülebilecek." dedi.