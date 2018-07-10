Turizmcilerin

MUĞLA (AA) - Mehmet Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanlığına atanması, turizmcileri memnun etti.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Ersoy'un sektörden gelen biri olarak bakanlık koltuğuna oturmasını son derece önemsediklerini söyledi.

Yeni sistemle Ersoy’un sektöre büyük katkıları olacağından hiç şüphesi olmadığını belirten Kırlı, "Kendisi, konaklama, ulaştırma, seyahat sektöründe son derece başarılı yeniliklere imza atmış bir kardeşimiz. Çok ümitliyiz. Sektörün nefes alacağını ümit ediyorum. İlk defa kendimizi anlatmak zorunda kalmayacağımız bir bakanımız oldu." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da turizmi çok iyi bilen bir turizm bakanına kavuşmanın kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Acente, otel, seyahat ve dünya turizmini idrak etmiş bir bakanın olmasının kendilerini sevindirdiğini anlatan Bülbüloğlu, "Bakan Ersoy ile hak edilen yere gelineceğine inanıyoruz. Biz Akdeniz çanağının en önemli oyuncusuyuz. Ben inanıyorum kısa sürede sıkıntılar çözülecek. 80 milyon turist, 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağız. Mehmet Ersoy bu işin mutfağından gelmiş, bir sürü ilki başarmış bir değer. Bize ivme kazandıracaktır." diye konuştu.