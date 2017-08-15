Turizmcilerin gözü Bakanlar Kurulunda

ANTALYA (AA) - Turizmciler bugün saat 14.00'de toplanması beklenen Bakanlar Kurulundan çıkacak tatil kararını merakla bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, turizmciler olarak Bakanlar Kurulundan Kurban Bayramı tatiliyle ilgili olumlu bir haber çıkmasını, uzun tatilin onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Ayık, 28-29 Ağustos tarihlerinin tatile dahil edilmesi, bayram arifesi tatilinin de tam güne çıkmasıyla, hafta sonlarıyla birlikte 10 günlük bir tatilin söz konusu olacağını kaydederek, "Bu aralıkta tatil planlaması da çok kolaylaşacak. İnsanlar hem dini vecibelerini yerine getirebilir hem eş, dost, akraba ziyaretlerini yapabilir hem de tatile çıkabilir." dedi.

Uzun tatilin çapraz seyahatlere de çok büyük katkısının olacağını anlatan Ayık, şöyle konuştu:

"Tatil uzarsa 10 gün boyunca insanlar bir yerden biri yere hareket edecek. Kıyı bölgelerinde yaklaşık 500 bin kişi konaklayacak diye düşünüyoruz ama sadece böyle düşünmemek lazım. Milyonlarla ifade edilen insanlar bir yerden bir yere gidecekler, akrabalarını ziyaret edecekler, memleketlerine gidecekler. Seyahatler sadece tatil amaçlı yapılmayacak, yatayda ve çaprazda ülke içinde yapılan seyahatler de ekonomiye büyük hareket kazandıracak."

Bakanlar Kurulu'nda konuşulacak sürenin sadece 2,5 gün olduğunu belirten Ayık, "Geri kalan süre zaten tatil. Bazıları 'üretim kaybı' olacağını söylüyor. Ben üretim kaybı olacağını düşünmüyorum. Tam tersine, insanların moral ve motivasyona da ihtiyacı var. Özellikle turizm sektörünün zorlu geçen yıllardan sonra moral ve motivasyona ihtiyacı var. Böyle fırsatları değerlendirip sektörü desteklemek lazım." diye konuştu.

AKTOB Başkanı Yağcı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da sektör olarak bugün Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak ilan edilmesini beklediklerini bildirdi.

Tatil uzarsa iç pazarda okullar açılmadan önce son uzun tatil olacağını ifade eden Yağcı, "Turizm sektörü 2017 yılında bir toparlanma sürecine girdi. Sektöre de destek anlamında tatilin uzaması güzel bir olanak sağlayacak." dedi.

Rusya pazarının gayet canlı olduğunu belirten Yağcı, iç turizmdeki hareketle birlikte Kurban Bayramı döneminde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını söyledi.

Yağcı, insanların tatil planlarını rahatça yapabilmeleri ve istedikleri tesislerde konaklayabilmeleri açısından tatil dönemlerinin önceden açıklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu