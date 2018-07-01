BURSA (AA) - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İkinci Başkanı Hasan Erdem, Türkiye'de turizm işletme ve yatırım belgeli tesislerdeki yatak kapasitesinin bir milyon 200 bine yaklaştığını belirterek, "İleride altyapısı müsait olan bu ülkede 1,5 milyona da çıkabilir yatak kapasitesi. Bunun için de ülkemizi daha iyi tanıtmamız, daha çok çalışmamız gerekir." dedi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜRSAB olarak turizmde bu yıl koydukları hedeflere yavaş yavaş yaklaştıklarını, bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıla oranla bu yıl daha başarılı ve verimli sezon geçirdiklerini ifade eden Erdem, "İlk 5 aylık döneme bakıldığında Türk turizminde bir ilki yaşadığımızı görüyoruz. İlk 5 aylık dilimde ilk defa 11 milyon 500 bin turist ülkemizi ziyaret etmiş. Bu da zirveyi yakaladığımız bir dönemdir. Bu da ne kadar mutlu olduğumuzu ve geleceğe bakış açısından umutlu olduğumuzu gösteren bir rakamdır." diye konuştu.

- Hedef 35 milyon turist

Erdem, bu yıl 35 milyon turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Belki bu sayı 40 milyona çıkabilir. 30 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunun için de tesislerimiz, yatak kapasitemiz, altyapımız müsait çünkü biz turizm sektöründe nereden nereye geldiğimiz çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merhum cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın 1983'te başlattığı turizm hamlesi öncesinde Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının sadece 500 bin olduğunu hatırlatan Erdem, şunları kaydetti:

"Bu rakam bir milyona çıktı. Biz, 500 bin-bir milyon rakamlarından bugünlere geldik. Rahmetli Turgut Özal'ın başlatmış olduğu turizm sektöründeki çok olumlu, teşvik edici, destekleyici hamleler Türk turizmine çok önemli ivme kazandırmıştır. Son 15-16 yıldan beri de turizm sektörüyle ilgili altyapı çalışmaları güçlendirilmiştir. Hava meydanlarımız, ulaşım araçlarımız, bu konuda çok büyük yatırımlar yapılmıştır ve Türkiye ulaşılabilir bir ülke haline gelmiştir."

- Türkiye'de oda ve yatak sayıları

Erdem, Türk turizminde gözle görülür ilerleme kaydedilirken her gün yeni ve güzel tesislerin de ülkeye kazandırıldığını anlattı.

Türk turizminin yatak kapasitesinin her geçen yıl daha da yükseldiğine işaret eden Erdem, 2017 sonu itibarıyla Türkiye'nin 3 bin 771 turizm işletme belgeli tesise sahip olduğunu, bu tesislerde 446 bin 228 oda ve 935 bin 286 yatak kapasitesi bulunduğu bilgisini verdi.

Erdem, bunun yanı sıra Türkiye'de turizm yatırım belgeli bin 51 tesis bulunduğunu, bu tesislerin de 122 bin 228 oda ve 263 bin 33 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

İşletme ve yatırım belgeli tesisleri bir arada incelediklerinde Türkiye'nin şu an turizmde 4 bin 822 tesise ulaştığını anlatan Erdem, bu tesislerde 568 bin 456 oda, 1 milyon 198 bin 319 yatağın yer aldığını kaydetti.

"Şu an Türkiye'de 2007 yılından 2017 yılına baktığımız zaman işletme belgeli tesislerde yatak kapasitemiz yüzde 100 artmıştır." diyen Erdem, şu bilgileri paylaştı:

"İşletme belgeli tesislerimizde 2007 yılında 532 bin olan yatak kapasitemiz bugün itibarıyla 935 bin rakamına ulaşmıştır yani bir milyon rakamını yakalamış durumdayız. Bu, büyük bir rakam. Turizm işletme ve yatırım belgeli tesisleri topladığımızda yatak kapasitemiz 1 milyon 200 bine yaklaşıyor. İleride altyapısı müsait olan bu ülkede 1,5 milyona da çıkabilir yatak kapasitesi. Bunun için de ülkemizi daha iyi tanıtmamız, daha çok çalışmamız gerekir."