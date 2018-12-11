Turizmde 2019 hedefi 42 milyar dolar

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, sektörün bu yılı ortalama 36 milyon turist ve 35 milyar dolar gelirle kapatacağını belirterek, gelecek yıl turizmden 40-42 milyar dolar gelir elde edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turizm sektörünün birçok rekora imza attığını, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Bugüne kadar elde edilen rekorların tümünü bu yıl egale ettiklerini dile getiren Erdem, yaşanan olumsuzluklara rağmen bu yıl sağlanan başarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Turizm sektörünün Türkiye için çok stratejik olduğuna işaret eden Erdem, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin cari açığına en önemli desteği sağlayan sektör turizm sektörüdür. 2019'da bu başarının devamını sağlamamız ve daha da ileriye götürmemiz gerekir. Bu yılı ortalama 36 milyon turist, 35 milyar dolar gelirle kapatacağız. Bunu en az 40 milyar doların üzerine çıkarmamız gerekir. Gelecek yıl turizmden 40-42 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Bunun da Türkiye'nin cari açığına çok önemli katkısı olacak."

Erdem, bu hedefin yakalanması için Türkiye'nin elindeki tüm turizm öz kaynaklarının ortaya çıkarılması ve tanıtılması gerektiğini belirterek, "Uzanamadığımız ve tanıtım için gidemediğimiz bölgelerde tanıtım faaliyetlerine başlamalıyız. Workshoplar, fuarlar düzenlememiz, acentelere destek ve teşvik vermek gerekir. Bunlarla ilgili TÜRSAB olarak çalışmalarımız var, büyük bir gayret içindeyiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ifade ettiği gibi gelecek yıl kaliteli turistleri getirmenin mücadelesini vereceklerini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Çünkü sadece sayı değil kalite konusunda da çalışmamız lazım. Öz kaynaklarımızı ucuza satmanın da bir anlamı yok. Milyonlarca turisti getirip az gelir elde etmenin de anlamı yok. Dolayısıyla dünyanın kaliteli ve zengin turistlerini de buraya getirebilecek altyapıya sahibiz. Her türlü kalitede hizmet veriyoruz. Gastronomide dünyanın en gelişmiş ülkelerinden ve dünyanın en zengin mutfağına sahip bir ülkeyiz. Ayrıca dünyanın en güzel turizm öz kaynaklarına sahibiz. Dolayısıyla üst düzey dediğimiz yüksek harcama potansiyeline sahip turistleri getirmek için mücadele edeceğiz. Güven ve huzur ortamı olduktan sonra Türk turizminin önünde hiç kimse duramaz. Çünkü cazibesi güzelliği ve dinamikleri turistleri çekmeye yeterli."