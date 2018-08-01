Turizmde asıl artış yılın üçüncü çeyreğinde bekleniyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, hem ziyaretçi sayılarında hem de turizm gelirlerinde yaşanan artışların beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "Asıl ciddi artışın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yaşanmasını öngörüyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan ülkemize turist gönderen ülkelerin tamamına yakın kısmında artış yaşanması." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin turizm gelirleri yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 11,5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk altı ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 30,4'lük rekor artışla 16 milyon kişi oldu.

Bu dönem Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya, İran, Gürcistan ve Bulgaristan izledi. İngiliz turist sayısında en dikkat çekici artış yüzde 45,5 oranıyla haziranda yakalandı.



- "Asıl ciddi artışın yılın üçüncü çeyreğinde yaşanmasını öngörüyoruz"



Söz konusu turizm verilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılın ikinci çeyreğinin, turizmin daha da hareketlendiği bir dönem olduğunu belirtti.

Bağlıkaya, bu dönemde hem ziyaretçi sayılarında hem de turizm gelirlerinde yaşanan artışların beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini ifade ederek, "Asıl ciddi artışın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yaşanmasını öngörüyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan ülkemize turist gönderen ülkelerin tamamına yakın kısmında artış yaşanması." diye konuştu.

Turizm gelirlerinde ilk yarıda yaşanan yükselişin sektör açısından oldukça sevindirici bir gelişme olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki yükseliş ve turizm gelirlerinde yaşanan artış, beklentilerimiz dahilinde gerçekleşiyor. Bu da doğru adımlar attığımızın bir göstergesidir. Hedefimiz olan turizm gelirinin artırılması yönündeki çalışmalarımız da meyvelerini vermeye başladı. Yüzde 30’luk gelir artışını daha üst seviyelere çekmek için harcama potansiyeli yüksek pazarlara odaklanmamız gerekiyor. İlk 6 aylık dönemde ana pazarımız olan Avrupa pazarlarından yüzde 40’lar seviyesinde, Güney Amerika’dan yüzde 80’ler ve Çin, Hindistan, Japonya, gibi harcama potansiyeli yüksek olan Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 100’lere varan oranda artışlar kaydedildi."

Bağlıkaya, Türk turizminin çok hızlı bir toparlanmanın ardından yükseliş trendine girdiğini vurgulayarak, "2017 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 27 artışla 32,4 milyona çıkarken Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelir ise 26 milyar doları aşmıştı. 2018 yılında ise büyüme trendi hızlı bir şekilde devam ediyor. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 30 artışla 16 milyona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı." dedi.

Yıl geneli verilerine de değinen Bağlıkaya, "2018 yılı sonunda 40 milyon yabancı ziyaretçi sayısını ve toplamda 32 milyar dolar turizm gelir hedefini aşarak tüm zamanların turizm rekorlarını kıracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.



- "Yurt dışı turların yeniden hareketleneceğini öngörüyoruz"



Bağlıkaya, döviz kurlarındaki artışın yurt dışına turist gönderen, mesleki tabirle “outgoing” yapan üye acentaları açısından bazı zorluklar getirdiğine işaret ederek kurlarda stabilitenin sağlanması ve dengelerin oturmasıyla birlikte bu sorunun aşılmasını beklediklerini, yakın zamanda yurt dışı turların yeniden hareketleneceğini öngördüklerini kaydetti.

İlk 6 aylık verilere bakıldığında gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın oldukça sevindirici olduğunu belirten Bağlıkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"2017’nin aynı dönemine göre yüzde 30,3 artış ile yaklaşık 16 milyon yabancı ziyaretçi seviyesini yakaladık. Buna göre Türk turizminin rekor yılı olan 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,2 artış mevcut. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerinde ülkemize turist gönderen pazarlara bakıldığında ana pazarlarımızın yer aldığı Avrupa pazarlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lar seviyesinde bir artış söz konusu. Rusya, Ukrayna, Çin, İran gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayısı hem 2017’nin hem de rekor yıl olan 2015’in üzerinde seyrediyor."



- "Kişi başı 1000 dolarların yakalanması konusunda ümitliyim"



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise gelen kişi sayısından daha çok elde edilen gelirin önemli olduğunu, verilerin bu anlamda olumlu geldiğini belirterek, gelecek süreçte gelirde kişi başı 1000 dolarların yakalanması konusunda ümitli olduklarını söyledi.

Turiste para harcatacak bir takım imkanların sunulması gerektiğini ifade eden Bayındır, turistlerin ülkede daha fazla vakit geçirebilmesi ve harcama yapabilmesi için eğlence mekanlarının, yiyecek-içecek mekanlarının artması ve opera, bale, müzikal gibi ses getirici etkinliklerin olması gerektiğini kaydetti.

Bayındır, kayak ve kültür turizminin yan etkinliklerle daha fazla gelir getirdiğini aktararak, her şey dahil sistemiyle bir otele gelen turistin belli ölçüde harcama yaptığını dile getirdi.