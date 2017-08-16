"Turizmde Avrupa ülkelerine yoğunlaşmamız lazım"

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2018 ve sonrası için turizmde Avrupa ülkelerine yoğunlaşmaya ve Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İsveç gibi pazarlarda ciddi bir iyileşmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen "Geleneksel Ağustos Ayı Toplantısı"nda bir konuşma yapan Yağcı, turizmin barış ve güvenlik noktasında stratejik bir sektör haline geldiğini belirtti.

Dünyanın turizmi artık barış aracı olarak kullandığını vurgulayan Yağcı, "Kendi coğrafyamızda da bunu ciddi anlamda yaşıyoruz, hissediyoruz. Turizm ülkelerin ekonomisine çok ciddi değer katıyor ve büyük istihdam yaratıyor." diye konuştu.

Antalya'da turizmde istihdam rakamlarında 2015'e yaklaşıldığına dikkati çeken Yağcı, sektörün iyileşme kabiliyeti ve hızının son derece yüksek olduğunu belirtti. Türkiye'ye gelen turistte yüzde 40'lık bir artış olduğunu hatırlatan Yağcı, turizmden sağlanan gelirlerde ise düşüş olduğunu dile getirdi.

Yağcı, Türkiye'de 2014 yılında turist başına harcamanın 828 dolar, dünyada ise bin dolar civarında olduğunu anlatarak, lanse edildiği gibi Türkiye'nin çok ucuz bir ülke olmadığını söyledi.

Bu yıl ve sonrası için turizmden gelirleri 2014 seviyesine getirmek gerektiğinin altını çizen Yağcı, şöyle konuştu:

"Antalya'da Temmuz ayında bir milyon 859 bin turist geldi. Bu da yüzde 75'lik bir artış. Bizim en iyi yılımız 2014 yılı Temmuz ayı gelen turist sayısı 2 milyonda kaldı. 2014'e yaklaşan bir pazar yapısı var. Burada da Rusya kilit ülke konumunda. Bizim esas sıkıntımız Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika ve İsveç'tir. Bu pazarlarda ciddi bir iyileşmeye ihtiyacımız var, 2018 ve sonrası için."

Yağcı, Antalya'nın turizm anlamında güçlü bir şehir olduğuna ve toparlanmasının çok hızlı gerçekleştiğine dikkati çeken Yağcı, "2018 yılında Avrupa ülkelerine çok yoğunlaşmamız lazım." ifadesini kullandı.

Yağcı, Türkiye turizminin lokomotifinin Antalya olduğuna işaret ederek, fiyatı yükseltmenin temel yolunun talebi artırmak olduğunu kaydetti. Antalya'nın dünyada en çok ziyaret edilen 12'nci şehir olduğunu bildiren Yağcı, turizmin bütün sektörleri etkilediğine değindi.

- "Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor"

Toplantıda turizmcilerle bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de turizm anlamında kentin önemli bir şehir olduğunu, daha fazla gelir için yeni destinasyonların faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Türel, Boğaçayı Projesi'nde hazineye ait araziler için Türkiye'de ilk defa Maliye Bakanlığı ile bir belediyenin proje esaslı mülkiyet satışını birlikte yapacağını söyledi.

Projenin Bakanlar Kurulunda imzalandığını anlatan Türel, "Cumhurbaşkanımız da bu hafta zannediyorum kararnameyi imzalayacak böylelikle Boğaçayı Projesi'nin mülkiyet satışlı proje esaslı ihalesini yapacağız." dedi.

Projesinin önemine işaret eden Türel, şunları ifade etti:

"Yat Limanı ile dere ağzı ve dere ağzındaki yeşil halka açık rekreasyon alanlarıyla ve hemen dağın arkasındaki sinema platolarıyla müthiş bir proje. Bugün sinema platosu dediğimizde hemen herkesin aklına Hollywood ve Los Angeles geliyor. Ben 3, 4 kez gittim bu projemizle ilgili oradaki en önemli prodüktörlerle görüştüm. Anlattım projemizi. Los Angeles, Hollywood'ta 300 dönümlük bir arazide Universal Stüdyosu kurulmuş, tükenmiş alan kalmamış. Maliyetleri fevkalade yüksek. Antalya'da sinema platolarının içine sinema akademisini de koyacağız. Çok daha düşük maliyetle. Güneş ışığının film çekimi için açısından en uygun olduğu iki şehir varmış. Birisi Los Angeles birisi Antalya. Bilimsel olarak teyit edildi."

Toplu ulaşım konusunun turistler ve turizm için önemli olduğuna değinen Türel, üçüncü etap raylı sistemin ekim-kasım ayında ihalesini gerçekleştirerek inşaatına başlamayı hedeflediklerini, dördüncü etap çalışmanın da metro olacağını anlattı.

EXPO'nun özelleştirmeye geçtiğini bildiren Türel, Maliye Bakanlığının bölgeye otel yapacağını belirttiğini ancak kendisinin botanik bahçenin korunması gerektiğini aktardığını dile getirdi.