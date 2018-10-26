Turizmdeki hareketlilik elektrik tüketiminde rekor getirdi

İSTANBUL (AA) – CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, bu yıl turizmde yaşanan yoğun artışın elektrik tüketimine de yansıdığını belirterek, "Bu yılın ocak-eylül dönemindeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6 milyar 707 milyon kilovatsaate ulaştı. Antalya’da en yüksek tüketim hava sıcaklığı ve turist sayısının zirve yaptığı Temmuz 2018’de görüldü. Temmuzda bir milyar kilovatsaatlik toplam tüketim ile rekor kırıldı." dedi.

Değerli, Antalya, Burdur ve Isparta’da faaliyet gösteren ve 1,5 milyon abonesi bulunan CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından bu yıl ilk kez hazırlanan “Gayrimenkulün Enerjisi 2018 Raporu”nda öne çıkan detayları basın mensuplarıyla paylaştı.

Rapora göre bu yıl toplam 139 bin 928 taşınma hareketi gözlendiğini ifade eden Değerli, bu rakamın 95 bin 503’ünün ikinci el konutlarda yaşandığını kaydetti.

Değerli, taşınma yoğunluğun Antalya’da olduğunu ve turizmin bu yoğunluğa pozitif katkı sağladığını söyledi.

En fazla taşınmanın Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde yaşandığını aktaran Değerli, kentsel dönüşümün de bu hareketlilikte etkisinin olduğuna dikkati çekti.

Değerli, bölgedeki turizm hareketliliğinin de elektrik tüketimi ve abone sayılarında değişime sebep olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yılın ocak-eylül dönemindeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6 milyar 707 milyon kilovatsaate ulaştı. Antalya’da en yüksek tüketim hava sıcaklığı ve turist sayısının zirve yaptığı Temmuz 2018’de görüldü. Temmuzda bir milyar kilovatsaatlik toplam tüketim ile rekor kırıldı. Turizmin başkenti Antalya’da toplam tüketimin yüzde 21’i turizm işletmelerinde gerçekleşti. Bu yılın 9 aylık döneminde Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Antalya’nın turizmdeki en iyi yılı 11 milyon turistle 2014 olmuştu ama artık 2018’i turizmin en yılı olarak niteleyebiliriz. Bu yıl sonu itibarıyla turist sayısının 12,5 milyonu aşması bekleniyor. Bu yılın ocak-eylül döneminde Antalya’ya gelen turist sayısı 2017’nin aynı dönemine göre ise yüzde 30’luk artış gösterdi."

Turizmin en yoğun olduğu ilçelerin ise Manavgat, Alanya ve Serik olduğunu belirten Değerli, şirketin özelleştirildiği dönemden beri ikili anlaşmalar ve özel kampanyalar yoluyla turizm sektörüne 250 milyon liradan fazla indirim sağladıklarını anlattı.

Değerli, Antalya, Isparta ve Burdur’da 64 bin 696 yabancının yerleşik halde bulunduğu ve bu yabancıların 37 bin 613’ünün elektrik aboneliğinin olduğu bilgisini paylaştı.

Bu abonelerin yüzde 99’unun Antalya’da olduğunu kaydeden Değerli, abone sayısının geçen yılki 57 bin seviyesinden düştüğünü ve bu düşüşün yabancıların konut alımının azalmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Değerli, abonelerin yüzde 93’ünün meskenlerden oluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Alanya yabancı elektrik aboneliğinde birinci sırada. Biz de afişlerimizi iki dilde, hatta Rusça da hazırlıyoruz ki hizmet kalitesinde düşüş olmasın. Aynı zamanda yabancı dil bilen personelimiz de var. Buradaki yabancı nüfusun yüzde 14’ü Rus, yüzde 13’ü Almanlar, yüzde 10,2’si Kırgızistan, yüzde 8,9’u Ukrayna ve yüzde 7,4’ü Kazakistanlı abonelerden oluşuyor."