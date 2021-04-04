Turizmden gayrimenkule alım fırtınası başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta yaptığı yabancı yatırım çağrısı, bölgesel ve küresel fonların dikkatini çekti. Türkiye’nin cazip bir yatırım bölgesi olduğunu söyleyen sektörün duayen ismi Dr. Ali Gökçiler, “Brezilya’dan Hong Kong’a, Nijerya’dan Eritre’ye kadar çeşitli ülkelerden gayrimenkul alımı fırtınası başladı. Bahar aylarında da özellikle Kuveyt, Katar gibi Körfez’in zengin ülkelerinden ciddi yatırımların geleceğini söyleyebilirim. Turizm yatırımları öne çıkacak” dedi.

Yabancı yatırımcıların borsadaki payı, Ocak 2020’de %66 ile en yüksek seviyelerine ulaşmış, geçtiğimiz haftalarda da %44.23’e kadar gerilemişti. Ocak 2020’den sonra bu payın azalmasında hem pandeminin hem de ülke içindeki düzenlemelerin etkisi bulunuyor. Bir de buna dövizdeki artış eklenince Türkiye, bölgenin en cazip ülkeleri haline geldi. Gayrimenkul, turizm ve sağlık turizmi alanında avantajlı konuma sahip olan Türkiye, bu alanlardan ekonomiye, yabancı para anlamında büyük katkı sağlıyor. Sektörde bir çok yabancı ve yerli firmanın da üst düzey yöneticiliğini yapmış Gayrimenkul ve Finans Uzmanı Dr. Ali Gökçiler “Türkiye, rahatlıkla döviz ev yatırım çekebilecek olanaklara sahip bir ülke. Konforlu ve müşteri memnuniyetine önem veren tesislerimiz ve sağlık turizmi alanında başarılı doktorlarımız ile yabancıya güven veren sistemlerimiz var. Ülkemiz ve pandemi nedeniyle dünyamız, şu anda parlak bir dönemden geçmiyor olsa da, önümüzdeki 6 ay içinde bu alanlardaki gücümüze daha fazla yüklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta yaptığı yabancı yatırım çağrısı, bölgesel ve küresel fonların dikkatini çekti” dedi.

“Fırsatlar yatırıma dönüşmeli”

Türkiye’nin riski az, kazancı yüksek bir pazar olduğunu söyleyen Dr. Ali Gökçiler, “Türkiye her zaman yatırımcılar için güvenli liman oldu. Dünyada en çok ziyaret edilen 6. Ülkeyiz. Turizm yatırımlarımız, dünya sıralamasında yine zirveleri zorluyor. Pandemi dönemi yatırımları yavaşlatsa da önümüzdeki aylarda, ülkemize yeni yatırımların geleceğini söyleyebilirim. Brezilya’dan Hong Kong’a, Nijerya’dan Eritre’ye kadar çeşitli ülkelerden Türkiye’deki gayrimenkul piyasasına dikkat çekecek boyutta ilgi başladı. Buna bir yatırım fırtınası demek mümkün. Bahar aylarında da özellikle Kuveyt, Katar gibi Körfez’in zengin ülkelerinden ciddi yatırımların geleceğini söyleyebilirim. Turizm yatırımları öne çıkacak. Temas kurmaya başlayan firmaların sayısı artıyor. Yeni yatırımlar yolda” dedi.

“Konut satışının geleceğinin parlak olacağını öngörüyorum”

Geçen yıl 2020’de pandemiye rağmen yabancıya konut satışı, 2019’a göre sadece %10.3 azalarak 40 bin 812 adet olarak gerçekleşti. 2019’da bu sayı 45 bin 483 adete ulaşmıştı. Bu satışlar için en çok İran, Irak, Rusya ve Afganistan’dan talep geldi. Japonya, İsviçre gibi dünyanın en zengin ülkelerinden de ilginç şekilde alımlar başladı. Gökçiler, bu konu hakkında ‘Gayrimenkul alanında post-pandemi sürecini göz önüne alarak alıcılara uygun ev ortamlarında hazırlığa geçilmesi çok büyük önem teşkil ediyor. Artık dünya çapında çoğu şirketin evden çalışma sistemine geçmiş olmasıyla, hem ofiste olma zorunluluğu kalktı hem de evde çalışma ortamının bulunması çoğu insanın önceliği oldu. Konut almayı düşünen yabancı alıcıların çalışma düzenlerine uygun, konforun ön planda bulunduğu ‘home-office’ evler artık bizim yeni normalimiz olmalı. Bu fırsatı gayrimenkul alanında yabancı çalışanları da düşünerek kendi lehimize kullanmamızın bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye ekonomisine pay kazandırmak için döviz getirecek bu gibi çalışmaları hayata geçirmeliyiz. Bu ihtiyaçları ve talepleri gerçekleştirdiğimiz takdirde konut satışlarında da ivme kazanılacaktır” açıklamalarında bulundu.