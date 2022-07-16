Turizme değer katanlar ödül Erman Aras’a verildi

Türkiye’nin önde geleni ş insanlarının katıldığı lansmanda ekonomiye, turizme, yaşama değer katan iş insanlarına başarı plaketleri verildi. Bu kapsamda American Hospital The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras’a Ekonomiye değer katanlar plaketi takdim edildi. Erman Aras ödülünü İsmail Gülle'nin elinden aldı.



Bodrum’un herkesi kendisine aşık eden ruhunu, tüm dünyaya yayılan bir marka haline getirmek amacıyla yola çıkan American Hospital The Bodrum Cup, yüzen her bir ahşap yat ile tarihten alınan mirası ve geleceğin hayallerini Ege sularında taşıyan çok önemli bir marka.

