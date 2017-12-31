Turizmin başkenti Antalya

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Her yıl farklı ülkelerden milyonlarca turistin ağırlandığı Antalya'nın, yaklaşık 10 milyar dolar cirosu bulunan Hint turizminden daha fazla pay almayı hedefleniyor.

Getirisi yüksek Hint turizmi için Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle çalışmalar sürdürülüyor.

Rusya başta olmak üzere her yıl farklı ülkelerden turistleri ağırlayan Türkiye'nin incisi Antalya, Hint turizminden de daha fazla pay almayı amaçlıyor. Alternatif pazar arayışlarını sürdüren turizmciler, Hindistan'dan düğün, kongre, toplantı başta olmak üzere "grup turizmi"nin de merkezi olmak istiyor.

Vali Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 krizinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında, valilik, belediye ve sektör temsilcileri olarak Antalya'nın hem pazarını hem ürününü çeşitlendirme konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yeni pazarlar bulmak için önemli gayretleri olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Hindistan bizim için yeni, büyük ve gelecek vaat eden bir pazar. Bu alanda valiliğimiz başkanlığında, Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm sektör temsilcileri, bölge kalkınma ajansımız ve THY olarak çalışmalarımız var. Son 6-7 yıldır Hindistan pazarında çalışan, tanıtım yapan arkadaşlar var." diye konuştu.

Koordineli şekilde gerçekleştirdikleri toplantılarda Hint turizmi alanında gelinen noktayı, ilerleyebilmek için sorunların çözümü noktasında değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Karaloğlu, bu alanda en büyük problemin uçak sorunu olduğunu dile getirdi.

- "Kişi başı harcamaları çok yüksek"

Charter uçak firmalarıyla ulaşım sorununu çözeceklerine işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sorunları çözdüğümüzde gerçekten çok büyüyebilecek bir pazar. Özellikle evlilik, toplantı ve kongre turizminde ciddi bir imkanımız var. Hindistan'da ciddi bir pazar var. İnşallah o pazardan Türkiye ve Antalya olarak istediğimiz yere varırız. Çok üst düzey bir turizm çeşidi. Hint turizminde kişi başı harcamaları çok yüksek. Onun için Hindistan pazarında düğün, kongre ve toplantı turizmine ağırlık vereceğiz. Biz her konuda olduğu gibi Hint turizminde de iddialıyız."

Antalya'nın iddialı olabilecek turizm altyapısı, hizmet kalitesi, tesis ve çalışan personel bakımından avantajlı olduğuna değinen Karaloğlu, evlilik, düğün ve kongre turizmini önemsediklerini bildirdi.

- "2018 için ciddi gruplar aldık"

Inventum Mice Turizm Şirketi yöneticisi Bünyat Özpak da Hindistan pazarını Türkiye'ye kazandırmaya yönelik büyük çabaları olduğunu ifade etti.

Özpak, 2018 için çok ciddi gruplar aldıklarını belirterek, "7-8 bin kişiyi Antalya'ya getirmeyi başaracağız. Ön ödemeleri aldık. Hindistan'dan en büyük düğünlerden birkaçını Antalya'ya kazandırdık. Hint turizminde çok iddialıyız, getirilebilecek en büyük grupları getirmeye başladık. Bunun ilerde artarak devamını bekliyoruz. Şubat ve nisan ayında büyük düğünler Antalya'da olacak." dedi.