Turizmindeki olumlu hava Akfen GYO'ya rekor getirdi

İSTANBUL (AA) - Akfen GYO'nun Türkiye'deki 15 otelinden elde ettiği kira geliri turizmdeki iyileşmeyle birlikte yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 66 artış gösterdi. Söz konusu gelir artışı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre rekor yükselişle yüzde 90'a ulaştı.

Akfen GYO'dan yapılan açıklamaya göre, turizmde son dönemde yaşanan durgunluğun geride kalması ve bu yıl önemli artışların yaşanması turizm şirketlerinde de büyümeyi beraberinde getiriyor.

Yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre Türkiye'nin turizm geliri yüzde 31,3 artışla 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelen turist sayısı da yüzde 26,4 artarak 6,1 milyona ulaştı. Sektördeki bu büyüme turizm şirketlerinin yanı sıra portföyünde 21 oteli bulunan Akfen GYO'nun rakamlarına da yansıdı.

Genel turizm ikliminin düzelmesiyle Akfen GYO'nun Türkiye'deki 15 otelinden elde ettiği kira geliri yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 66 artış gösterdi. Sadece nisan ayında elde edilen kira gelirine bakıldığında 2017'nin aynı ayına göre yüzde 90 artış gerçekleşti.

Türkiye'deki otellerinde 2017'nin ilk 4 ayındaki doluluk oranları yüzde 59 olan Akfen GYO, bu yılın ilk 4 ayında yüzde 68 doluluğa ulaştı. Gaziantep, Ankara, İzmir, Adana, Zeytinburnu ve İstanbul Karaköy otellerinde doluluklar ise yüzde 85'in üzerine çıktı.



- "Eylülden itibaren içeride de artış bekliyoruz"



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, 2018'in yaz ve sonbaharında artış trendinin devam etmesini beklediklerini kaydederek, kıyı şeridindeki otellerde bayramdan itibaren, orta bölgelerde ise eylül ayından sonra daha yüksek doluluk oranlarına ulaşabileceklerini aktardı.

Geçen seneden bu yana doluluk oranlarında meydana gelen artışın oda fiyatlarına daha çok yansıyacağına dikkati çeken Karaağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehir otellerinde pek çok toplu rezervasyon yerel iş seyahatlerinden dolayı TL cinsinden yapılıyor ve kurlardaki artış ortalama oda fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Geçici olduğunu düşündüğümüz kurlarla ilgili bu dönem sonrasında daha stabil döviz kurları oda fiyatlarının avro bazında artmasına katkı sağlayacaktır. Bu gerçekleştiğinde avro bazında yüzde 36 olarak gerçekleşen gelir artışını daha da yukarılara taşıyacağız.