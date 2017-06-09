Türk Akımı Projesi'ne kamuoyu desteği arttı

ANKARA (AA) - Bağımsız kurumsal ilişkiler ve kamu ile iletişim danışmanlığı firması StratejiCo. tarafından yapılan araştırmaya göre, kamuoyunun Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine desteği yüzde 75'e yükseldi.

StratejiCo.'dan yapılan açıklamada, ilki 2015’te gerçekleştirilen anketin tekrarı niteliğindeki kamuoyu araştırmasının 2 bin 407 kişiyle telefonla görüşülerek gerçekleştirildiği belirtildi.

Anket sonuçlarının, katılımcıların büyük çoğunluğunun Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini olumlu karşıladığını gösterdiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz getirecek projeye, toplumun genelinde verilen destek yüzde 75 düzeyindeyken (2015 yılında yüzde 56) bölge halkının da (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) yüzde 68’i (2015 yılında yüzde 65) projeyi destekliyor. Ankete katılanların çoğu, Türk Akımı’na verdikleri desteğin nedenleri arasında Türkiye’nin enerji arz güvenliğine yapacağı katkıyı ve ekonomik yararlarını sayıyor. Bölge halkı doğalgaz kullanımını yaygınlaştırma olanağını projenin başlıca faydaları arasında görüyor."

Araştırma sonuçlarının doğalgaza verilen desteği de gösterdiği belirtilerek, 2015 yılındaki ankete göre toplum genelinin yüzde 57’si, bölge halkının yüzde 79’u doğalgaz kullanımını desteklerken, ikinci araştırmada bu rakamların sırasıyla yüzde 87 ve yüzde 88’e yükseldiğine dikkat çekildi.

Doğalgaza yönelik olumlu bakış açısının boru hatları yapımına verilen desteğe de yansıdığı vurgulanan açıklamada, "2015’te yapılan araştırmada toplumun genelinde yüzde 58, bölge halkında yüzde 80 olan destek düzeyinde 2017’de önemli ölçüde artış gözlemleniyor. Bugün hem genel hem de bölgesel kamuoyunun yüzde 85’i bu tür projelere olumlu bakıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Türk Akımı enerji güvenliği için kilit"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, "Bölgesel gelişmelere bakıldığında, transit riskini ortadan kaldırarak Türkiye’ye doğrudan doğalgaz taşıyacak olan Türk Akımı projesinin ilk ayağı, enerji güvenliği için kilit bir rol oynayacak. Türk toplumunun da bu verileri takdir ettiğini göstermesi açısından bu araştırma sonuçları önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında hükümetler arası anlaşması geçen yıl ekim ayında İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.