ADANA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,"Türkiye, DEAŞ başta olmak üzere uluslararası terörizm, Irak, Suriye ve mülteci krizi gibi birçok bölgesel sorunla karşı karşıyadır. Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değildir, dünyanın sorunudur." dedi.

Elvan, Adana Sanayi Odasındaki Türk-Amerikan Sanayi ve Ticaret İşbirliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ilk defa düzenlenen bu zirvenin başarılı geçmesi, iki ülke arasındaki iş birliği ve ticareti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Zirvenin düzenleyicisi Türk Amerikan İş Adamları Derneği yetkililerine teşekkür eden Elvan, Başkan Ali Osman Akat ve ekibine başarılar diledi.

850 üyesiyle milyarlarca dolarlık ekonomik değere hükmeden saygın Türk ve Amerikan şirketlerini bünyesinde barındıran derneğin düzenlediği bu zirvenin ufuk açıcı sonuçlar doğuracağına yürekten inandığını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"ABD ile uzun yıllara dayanan köklü bir iş birliğimiz bulunmaktadır. Türkiye, DEAŞ başta olmak üzere uluslararası terörizm, Irak, Suriye ve mülteci krizi gibi birçok bölgesel sorunla karşı karşıyadır. Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değildir, dünyanın sorunudur. Küresel bir cephesi de bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz kritik ortamda Türkiye, ABD ilişkilerinin ve iş birliğinin müşterek değerler ve ortak çıkarlar temelinde ilerletilmesi ve sorunların çözülmesi için gerekli dayanışmanın gösterilmesi, her zamankinden önemli hale gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında Washington'a yaptığı ziyaret ile Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu çerçevesinde Başkan Donald Trump ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Elvan, Başbakan Binali Yıldırım'ın da başta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmek ve temaslarda bulunmak üzere 7-10 Kasım tarihlerinde Washington ve New York'u ziyaret ettiğini söyledi.

Elvan, ziyaretin yeni ABD yönetimi iş başına geldikten sonra Türkiye'nin ABD'ye başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından da önemli olduğunu vurguladı.

- "Terör örgütlerine karşı ortak mücadele verilmesi önceliğimizdir"

Ziyarette ortak gündemdeki bütün meselelerin ayrıntılı ele alındığını anlatan Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlişkilerimizde başta Suriye ve Irak olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi, FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı ortak mücadele verilmesi önceliğimizdir. ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD, YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir. ABD'den beklentilerimiz, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan bu meselelerde gerekli dayanışmayı göstermesidir. Müttefikliğe uygun olmayan adımlar atmak hiçbir zaman da doğru değildir. Bu çerçevede, FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve elebaşının iade edilmesi, PKK ile mücadelede daha fazla iş birliği yapılması, örgütün finansal kaynaklarının kesilmesi ve istihbarat paylaşımının yoğunlaştırılması, ABD tarafından beklentilerimizdir."

- Vize krizi

Bakan Elvan, son dönemde ortaya çıkan vize sorununun çözümü için ABD tarafıyla yoğun temaslar yapıldığını ve iki ülkedeki temsilciliklerde 6 Kasım'dan itibaren kısıtlı şekilde Türk ve ABD vatandaşlarının vize başvurularının alınmaya başlandığını anımsattı.

Türkiye'nin etrafında ateş çemberi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Ülkemizi bu tehlikelerden korumak için bugüne kadar hiçbir adımı atmaktan çekinmedik, bundan sonra da asla çekinmeyeceğiz. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesine ayrım yapmadan, terör örgütlerini ayırt etmeden devam ediyor. Bu örgütlerin üzerine kararlılıkla gidiyor. Aynı kararlılığı dost ve müttefik ülkelerin göstermesi de önemlidir ve elzemdir." ifadelerini kullandı.

Elvan, ABD ile ikili temaslarının önemli boyutlarından birini ekonomik ve ticari ilişkilerin teşkil ettiğini dile getirdi.

- "Ticaretimizin serbestleştirilmesini, derinleştirilmesini arzu ediyoruz"

Amerikan Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası üyelerinin ekim ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil üst düzey kabul görmesinin, ABD ile iş ilişkilerinin geliştirilmesine verilen önemi gösterdiğine işaret eden Elvan, özel sektörler arasındaki karşılıklı iletişim ve iş birliğini kolaylaştırmanın, karşılıklı yatırımları desteklemeye yönelik adımlar atmanın önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"ABD ile ülkemizin ticaret hacminin durağan bir seyirde, yalnızca 17,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, ticari alanda ülkelerimiz arasında katedilmesi gereken mesafeyi ortaya koymaktadır. Ticaret hacmimizin arttırılmasının önündeki engellerden belki de en önemlisi, ABD tarafından uygulanan ticaret politikası önlemleridir. Biz, ticaretimizin serbestleştirilmesini, derinleştirilmesini arzu ediyoruz. ABD ile karşılıklı yatırımlarımız da ticaret hacmimiz gibi maalesef potansiyeli yansıtmamaktadır.

Biz daha çok ABD firmasının Türkiye'de yatırım yapmasını, yabancı yatırımları teşvik bağlamında sağladığımız kolaylıklardan daha fazla ABD firmalarının faydalanmasını arzu ediyoruz ancak Amerikan yatırımcıların ürkek davrandığını maalesef müşahede ediyoruz. Oysaki ticari fırsatlar ülkesi Türkiye'ye yatırım yapmanın şimdi tam zamanı. Ticari konularda derin tecrübeleri olan yeni yönetimden ticaretimizin serbestleştirilmesi hususunda umut vadeden yeni bir başlangıç bekliyoruz."

Elvan, özel sektörün karşılaştığı sorunlara çözüm bulmanın önemine binaen, ikili ticari mekanizmalara işlerlik kazandırılmasını arzu ettiklerini, bu bağlamda Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması Konseyi'nin 4 yıl aradan sonra eylül ayında Ankara'da gerçekleştirilmiş olmasını kayda değer bulduklarını söyledi.

- Son bir yılda düzenlemeler

Türkiye'de kamu kesimi ve iş dünyasının ortak platformda yürüttüğü Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tarafından 2002 yılından bu yana çalışmalara devam edildiğini kaydeden Elvan, yapılan düzenlemeleri anlattı.

Elvan, ABD'li firmaların Türkiye'de yatırım ve iş imkanın iyileştirilmesine yönelik önerilerini YOİKK platformunda gündeme getirmesi imkanının da mevcut olduğunu dile getirdi.

Yatırım teşvik uygulamalarıyla katma değer ve Ar-Ge içeriği yüksek yatırım, ihracat ve üretimin yanında istihdamın arttırılması, uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi ve bölgesel potansiyelin ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Elvan, mevcut yatırım teşvik sisteminin günün koşulları ve ihtiyaçlarına göre revize edilerek geliştirilmekte olduğunu dile getirdi.

Elvan, 2016 yılında yürürlüğe giren yatırımların proje bazında desteklenmesiyle bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunla yatırımların Bakanlar Kurulu kararıyla proje bazlı olarak esnek şekilde desteklenebilmesine imkan veren ve Türkiye'nin atılım yapmasına olanak sağlayacak çok daha iddialı bir düzenleme yapıldığını söyledi.

Bu yeni program kapsamında proje bazlı olarak uygun görülecek projelere vergi indirimi veya 10 yıl vergi tatili, gelir vergisi stopajı desteği, gümrük vergisi muafiyeti, bedelsiz yatırım yeri tahsisi, sigorta primi, işveren hissesi desteği 10 yıla kadar, enerji tüketim vergilerinin yüzde 50'si, yatırım kredisi için faiz desteği gibi birçok destek sağlanabildiğini ifade etti.

- ABD pazarı

ABD ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye'nin ABD ile ticaretinde açık veren sayılı ülkelerden biri olduğunu anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu durumun en azından dengeli bir ticaret yapısına dönüşecek şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. ABD pazarının büyüklüğü dikkate alınarak büyük hacimde ihracat yapabilmek adına firmaların ortak ticari faaliyetler yürütmesi, bu pazara girmesi için önemli görünmektedir. ABD pazarı dünyanın en rekabetçi pazarlarındandır. Bu pazarda hızlı bir şekilde ticari karlılığa ulaşmak güç görünmektedir. Bu pazarda orta ve uzun vadeli stratejilerle hareket edilmesi gerekmektedir.

ABD, dünyanın en önemli uluslararası doğrudan yatırım kaynağıdır. Bu çerçevede daha fazla ABD kökenli uluslararası doğrudan yatırım çekilmesi için bu ülkedeki tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem verilmelidir. Bu anlamda Türk Amerikan İş adamları Derneği, Amerikan Ticaret Odası Türkiye Temsilciliği gibi STK'ların faaliyetleri büyük önem arz etmektedir."

Elvan, Amerika ile sanayi ve ticaret iş birliğinin arttırılmasının, engellerin kaldırılmasının iki ülkenin de yararına olacağını sözlerine ekledi.

Etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Amerika'nın Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ve iş adamları katıldı.