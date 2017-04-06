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Türk Antarktik Ekibi 2. sefere aralıkta çıkacak

Antarktika'da "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" kurulması için oluşturulan Türk Antarktik Seferi Ekibi ikinci fizibilite çalışmasını, araştırmacı sayısını da artırarak aralık ayında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türk Antarktik Ekibi 2. sefere aralıkta çıkacak

ANKARA (AA) - Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, daha kapsamlı ve uzun sürecek ikinci fizibilite çalışmasını, araştırmacı sayısını da artırarak aralık ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde kurulacak Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü için 24 Şubat'ta Antarktika'ya giden Özsoy liderliğindeki 4 farklı üniversite araştırmacılarından oluşan ekip yurda döndü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) koordinasyonundaki ekibin başında bulunan ve İTÜ PolReC Müdürü de olan Özsoy, 1. Türkiye Antarktika Seyrüseferi'ne ilişkin izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Özsoy, Antarktika'da kurulacak üs için en doğru noktayı tespit ederek, dünya literatürüne katkı sağlayacak bilimsel faaliyetlerde bulunmak için 1 ay boyunca gece gündüz çalıştıklarını belirterek, ön fizibilite aşamasını tamamladıklarını söyledi. Kıtada 4 bin kilometre yol katettiklerini, kara ve deniz olmak üzere 2 milyon metrekarelik alan ölçümü gerçekleştirdiklerini anlatan Özsoy, bu kapsamda 45 noktadan numune ve örnek aldıklarını, 17 topografik kara ölçümüyle 38 alanda gözlem yaptıklarını vurguladı. Daha kapsamlı ve uzun sürecek ikinci fizibilite çalışmasını, araştırmacı sayısını da artırarak aralık ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayan Özsoy, o noktaya gelindiğinde "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" yerinin netlik kazanabileceğini dile getirdi.

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AntarktikaBilimBurcu ÖzsoyTürkiye Bilimsel Araştırma Üssü
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