HATAY (AA) - Hatay'da, Irak, Suriye, Filistin, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerinden yaklaşık 120 sanayicinin katılımıyla "Türk Arap İş insanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda Türk ve Arap iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, ilki İstanbul’da gerçekleştirilen toplantının altıncısının Hatay'da yapılmasının önemine değindi.

Hatay'ın doğru bir tercih olduğunu ifade eden Doğan, "Valilik olarak bu toplantıyı biz de çok önemsiyoruz. Burası Anadolu ile Orta Doğu’nun birleştiği, medeniyet tarihinin yeşerdiği topraklar. Burası ticaretin, tarımın, sanayinin, turizmin şehri. Burası medeniyetlerin beşiği. Biz bu topraklara bin yıl önce gelmişiz ve inşallah da ebediyen yaşayacağız." dedi.

İskenderun Körfezi'nin kent için önemli bir avantaj olduğunu anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Hatay’ın yapmış olduğu ihracat yaklaşık 3 milyar dolar. Bizim gümrüklerimizden yapmış olduğumuz ihracatla birlikte toplam 6 milyar dolar. 2018 yılında Türkiye’nin 168 milyar dolar ihracat yaptığını hesaplarsak 81 il içerisinde ilimizin ihracattaki payının ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmaktadır."

Doğan, Hatay'da 3'ü faal, biri bitme sürecinde, dördü de yapım aşamasında 8 organize sanayi bölgesi olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda İskenderun Körfezi'nde en kıymetli şey arazi. Çünkü yatırımcıların fabrika kurabilmesi için en kıymetli şey arazi. Hatay 2018 yılı içerisinde vergi sıralamasında yedinci. 2018 yılı içinde vergi tahakkukumuz 12 milyar lira. Bu rakamlar Hatay’daki ticaretin büyüklüğünü göstermesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Programa, Irak, Suriye, Filistin, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerinden yaklaşık 120 sanayicici ile MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Mehmet Yarar, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Abdullah Bozatlı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız da katıldı.