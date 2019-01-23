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Türk ayakkabı sektöründen İtalya çıkarması

İZMİR (AA) - Türk ayakkabı ve çanta sektörü temsilcileri, İtalya'nın Riva del Garda kentinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı'na katıldı.Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, yaptığı...

Türk ayakkabı sektöründen İtalya çıkarması
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İZMİR (AA) - Türk ayakkabı ve çanta sektörü temsilcileri, İtalya'nın Riva del Garda kentinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı'na katıldı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, fiziki imkanları ve yoğun talep nedeniyle daha önce katılamadığı fuara ilk kez milli katılım sağladığını ifade etti.

Expo Riva Schuh Fuarı'nın özellikle Avrupa kökenli toptancıların ve büyük mağazacıların ziyaret ettiği bir organizasyon olduğunu belirten Zandar, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yıllık 300 milyon çift ayakkabı ihraç ederek 1 milyar dolarlık dış satım rakamını aşmayı hedeflediklerini bildirdi.

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AyakkabıExpo Riva SchuhIhracatItalya
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