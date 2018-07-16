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Türk balı 33 ülkede ağızları tatlandırdı

- Türkiye'den yılın ilk yarısında 33 ülkeye yapılan bal ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artarak 15 milyon 95 bin 885 dolara ulaştı - Söz konusu dönemde Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en çok ihracat yapılan 3 ülke oldu - DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu: - "İhracatımız sürekli artıyor, yıl sonuna kadar çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum"

Türk balı 33 ülkede ağızları tatlandırdı

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Türkiye'den ocak-haziran döneminde yapılan bal ihracatından 15 milyon 95 bin 885 dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 33 ülkeye 3 bin 706 ton bal ihraç edildi.

Söz konusu ihracat karşılığında 15 milyon 95 bin 885 dolar gelir elde eden Türkiye, ihracatını geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bazında yüzde 64, değer bazında ise yüzde 77 artırdı.

Bu dönemde 7 milyon 94 bin 33 dolarlık ihracatla Almanya birinci, 3 milyon 448 bin 468 dolarlık ihracatla ABD ikinci ve 936 bin 298 dolarlık ihracatla Suudi Arabistan üçüncü oldu.

Doğu Karadeniz'den ise ocak-haziran döneminde 3 ülkeye (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar) 146 bin 120 dolar karşılığında 22 ton bal ihraç edildi. Bölgeden yapılan ihracatta Suudi Arabistan ilk sırada yer aldı.

- "Türk balı ihracatı giderek artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'nin zengin flora ve bitki çeşitliğine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu zengin floranın sunduğu kaynakları her geçen gün ekonomiye kazandırdığına işaret eden Kalyoncu, son yıllarda bu flora çeşitliliğinden bal ihracatının da önemli oranda gelişme kaydetmeye başladığını belirtti.

Kalyoncu, Türk balı ihracatının giderek arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde zengin flora ve endemik bitki çeşitliliğinin sunmuş olduğu avantajlar ölçeğinde Türk balının son yıllarda markalı ürün olarak ihracatının yapılmaya başlanması da ihracatı her geçen gün geliştirdi. Geçmiş yıllarda yapılan hatalardan dönülerek kaliteli ve tüketici tercihlerine uygun ambalajlama ile bal ihracatının daha da artacağına ve bitki çeşitliliği özelliklerine göre her bölgenin bitki özellikleri ön plana çıkarılarak bal ihracatının daha da geliştirilebileceğini öngörüyoruz."

- "En fazla artış İspanya ve Umman'a"

Bal ihracatının ülke çeşitliliği açısından da iyi bir konumda olduğunu ifade eden Kalyoncu, Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 33 ülkeye bal ihracının yapıldığını kaydetti.

Kalyoncu, en fazla ihracatın Almanya, ABD ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirildiğine işaret ederek, en fazla artışın ise İspanya ve Umman'a yapılan ihracatta yaşandığını aktardı.

Doğu Karadeniz'den de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a bal ihracatı yapıldığını belirten Kalyoncu, bölgenin kestane balı ile yayla çiçek balına yoğun ilgi gösterildiğini vurguladı.

Kalyoncu, ihracata dönük herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydederek, "İhracatımız sürekli artıyor, yıl sonuna kadar çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Katma değerli ve marka bilinirliği ön planda olan ürün oluşturulduğu takdirde ihracat daha da üst noktalara ulaşacaktır." dedi.


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Bal IhracatıDKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet KalyoncuTrabzon
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