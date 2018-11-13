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Türk balı en çok Almanya'ya satıldı

- Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde 44 ülkeye 5 bin 458 ton bal ihraç edilerek, yaklaşık 21,8 milyon dolar gelir sağlandı - Bal ihracatında 10,1 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Her bölgenin bitki özellikleri ön plana çıkarılarak kaliteli ve tüketici tercihlerine uygun ambalajlamayla bal ihracatı daha da gelişecektir"

Türk balı en çok Almanya'ya satıldı
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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Türkiye'den bu yılın ocak-ekim döneminde 21 milyon 785 bin 623 dolarlık bal ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 10 aylık döneminde 44 ülkeye 5 bin 458 ton bal satıldı. Bal ihracatının tutarı 21 milyon 785 bin 623 dolar oldu.

Bal dış satımında 2 bin 207 tonla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracattan 10 milyon 116 bin 939 dolar gelir elde edildi.

Bu dönemde ABD'ye 5 milyon 36 bin 125 dolar, İspanya'ya 1 milyon 324 bin 16 dolar, Suudi Arabistan'a ise 1 milyon 280 bin 415 dolarlık bal satıldı.

Doğu Karadeniz'den de Suudi Arabistan, Almanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 327 bin 447 dolar karşılığında 35 ton bal ihraç edildi.

- İhracat değer bazında yüzde 33,5 arttı

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin bitki çeşitliliği ve flora açısından zengin olduğunu söyledi.

Gürdoğan, ülkenin bu zengin kaynaklarının ekonomiye kazandırıldığını, bal ihracatının da bu kapsamda son yıllarda ön plana çıktığını ifade etti.

Türkiye'den ocak-ekim döneminde 44 ülkeye ihracat yapıldığını dile getiren Gürdoğan,"İhracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18, değerde yüzde 33,5 arttı." dedi.

Gürdoğan, bal ihracatının daha da gelişmesini beklediklerini belirterek, "Her bölgenin bitki özellikleri ön plana çıkarılarak, kaliteli ve tüketici tercihlerine uygun ambalajlamayla bal ihracatı daha da gelişecektir. Bu kapsamda da yapılan çalışmaları önemsiyoruz." dedi.


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Bal IhracatıDKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi GürdoğanTrabzon
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