Türk balıkçılar Rusya'daki nükleer santralde turnuvaya katıldı

SOSNOVİ BOR (AA) - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşa edildiği Mersin'in Gülnar ilçesindeki balıkçılar, Rusya'nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad NGS'de düzenlenen Rosatom Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na katıldı.

Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından ilk kez düzenlenen turnuva, Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip Leningrad NGS'nin bulunduğu St. Petersburg'a 70 kilometre uzaklıktaki Sosnovi Bor şehrinin Finlandiya Körfezi'nde gerçekleşti.

Ülkeler arasında uzun vadeli ve verimli iş birliğinin geliştirilmesi ve proje katılımcıları arasında iletişimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvaya, Türk ve Rus balıkçıların yanı sıra Rosatom'un nükleer enerji santrali projelerinin bulunduğu Bangladeş, Hindistan, Macaristan ve Mısır'dan 20 amatör sporcu katıldı.

Her ülkeden ikişer kişilik iki grubun katıldığı turnuva öncesi, yarışmacılar bölgede bulunan balık türleri ve Rusya'da balık avlama teknikleri hakkında bilgilendirildi. İki turdan oluşan ve toplam 8 saat süren turnuvada balıkçılar, kurallar dahilinde farklı usuller uygulayarak avlandılar.

Nükleer enerji santrallerinin bulunduğu bölgenin flora ve faunası için risk oluşturmadığının kanıtlandığı turnuvada, 92 balık tutuldu.

Belirli uzunluklara sahip üç tür balığın değerlendirmeye alındığı yarışma sonunda turnuva hakem heyeti tarafından tartılan balıklar, daha sonra Leningrad NGS Dış Radyasyon Kontrolü Laboratuvarı Mühendisi Evgeny Voroviç tarafından radyasyon ölçüm kontrolünden geçirildi.

Radyasyon ölçümünde balıkların gama ışınım değerlerinin uygun seviyede olduğunun tespit edildiğini ifade eden Voroviç, şunları kaydetti:

"Leningrad NGS'de tutulan balıkların radyasyon ölçümlerinde radyoaktif maddelerin içeriği sağlık standartlarında belirtilen seviyeyi hiçbir şekilde aşmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, tutulan balıklar tamamen temiz ve yenilebilir durumda. Örneğin, bu ölçüm sonucu 0,10 mikrosievertsaat değerini elde ettik. Çok uzun yıllardır sürekli olarak Leningrad NGS bölgesindeki balıkları ve diğer canlıları kontrol ediyoruz. Ölçümlerimiz işletmede bulunan bu santralin canlıları hiçbir şekilde radyoaktif kirlenmeye maruz bırakmadığını göstermiştir."

Turnuvaya Türkiye'yi temsilen katılan balıkçılardan Büyükeceli İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Mesut Sarı da yarışmadan bir gün önce balık türleri ve avlanma teknikleriyle ilgili eğitim aldıklarını belirterek, "Bugün sabah itibarıyla 4 saatlik birinci turu yaptık. İkinci tur da 4 saat. Kısmetimizi aldık. Coğrafi olarak Akdeniz'den biraz farklı. Akdeniz'de daha farklı yöntemler uygulanabiliyor. Buradaki oltada daha farklı yöntemler uygulandı. Balıkların kendine has bir dünyası var. Mevsimsel dönüşümleri var. Baltık Denizi'nde bir körfezde balık tutmak keyif verici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk yarışmacılardan Gülnar Orman İşletme Şefi Emrah Erenkul ise Leningrad santral gezisinin keyifli ve çok güzel bir etkinliğe sahne olduğunu ifade ederek, "Hem nükleer santral yakınında balık tutulabileceğini hem de yenilebildiğini, hiçbir sıkıntı olmadığını gördük." dedi.

- Mısırlı balıkçılar birinci oldu

Dereceye giren ve özel ödüle layık görülen yarışmacılar, gün sonunda düzenlenen ödül töreninde plaketlerini aldı.

Turnuvada, toplam ağırlığı 2,7 kilogram olan 20 balıkla Mısırlı balıkçılar birinci olurken Rusya ekibi 1,9 kilogramlık 19 balıkla ikinci, Macaristan takımı da 1,7 kilogramlık 18 balıkla üçüncü oldu.

Türk balıkçılar ise turnuva hakem heyeti tarafından "kazanma azmi ödülüne" layık görüldü.

Turnuvanın en deneyimli yarışmacısı Mısırlı balıkçı Abdelmalik Tamavi, yaşına rağmen göstermiş olduğunu başarısı nedeniyle turnuva boyunca yarışmacılara koçluk yapan Rus sporcular tarafından olta takımıyla ödüllendirildi.

Rusya'da bulunduğu bu sürede nükleer santralin, yakınlarında yaşayan insanlar, çevre ve en önemlisi balıklar için güvenli olduğuna ikna olduğunu ve yakında zamanda yaşadığı yerde de nükleer santral kurulacağını anlatan Tamavi, "75 yaşındayım. 16 yaşımdan beri balık tutuyorum. Yarışma çok güzel geçti. Çok balık tuttum." diye konuştu.

Yarışma boyunca yakalanan balıkların büyük bir kısmı denize geri bırakılırken bir kısmı ise geleneksel Rus tariflerine göre pişirilerek ikram edildi.