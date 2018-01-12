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Türk balıkçıları Somali'de avlanabilecek

- Türkiye ile Somali arasında balıkçılık ve kültür balıkçılığına ilişkin imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Türk balıkçıları Somali karasularında avlanabilecek - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Balıkçılık alanında imzalanan anlaşma her iki ülke için de faydalı olacaktır"

Türk balıkçıları Somali'de avlanabilecek

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Somali ile balıkçılık alanında imzalanan anlaşmanın her iki ülke için faydalı olacağını söyledi.

Türkiye ile Somali arasında balıkçılık ve kültür balıkçılığına ilişkin mutabakat zaptının imzalanması dolayısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi. Mutabakat zaptını, Fakıbaba ile Somali Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Abdirahman Abdi Hashi imzaladı.

Fakıbaba, buradaki konuşmasında, iki ülkenin dostluğunun uzun yıllara dayandığını belirterek, Somali'de yaşanan kuraklık dönemlerinde Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Fakıbaba, "Bundan sonra inşallah Somali halkının refah seviyesini yükseltmek için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, balıkçılık alanında imzalanan anlaşmanın her iki ülke için faydalı olacağını belirterek, farklı alanlarda anlaşmaların yapılacağına da inandığını kaydetti.

- "Türk kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadı"

Somali Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Hashi de Somali halkının Türkiye'nin yardımlarının farkında olduğunu söyledi. Türkiye bağlantılı uçuşlar sayesinde birçok ülkeye açılabildiklerini anlatan Hashi, ürünlerini de Türkiye üzerinden Orta Asya ve Avrupa pazarlarına satabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.

Hashi, Türk şirketlerinin Somali'de yatırımlarının vatandaşların hayat standartlarını değiştirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türk kardeşlerimiz desteğe ihtiyacımız olduğu zaman bizleri yalnız bırakmadılar ve geldiler. Şimdi Türkiye ile birlikte Somali'nin kalkınması ve önemli bir ekonomik bir güç haline gelmesi için çalışmalar başlattık. Balıkçılık alanında bugün bir ilk olan anlaşmanın onurunu yaşıyorum. Birçok alanda takip edecek iş birliklerinin başlangıcı olur umarım."

Mutabakat zaptı kapsamında Türk balıkçıları Somali karasularında avlanabilecek.



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Ahmet Eşref FakıbabaGıda Tarım Ve Hayvacılık BakanlığıSomali
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