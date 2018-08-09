Türk çelik sektörü ihracatta 8,4 milyar dolara ulaştı

Türkiye çelik ihracatı, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen senenin aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 2,4 artış ile 11,1 milyon ton, değer bazında ise yüzde 26,7 artış ile 8,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektördeki artışı değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Çelik sektöründe girdi mamul olarak kullanılan hurda, cevher gibi hammaddelerin ve global nihai çelik ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış sebebi ile sektörümüzün değer bazındaki ihracatı, miktar bazındakine göre çok daha yüksek oranda kaydedildi. Türk çelik sektörü ihracatı ürünler bazında incelendiğinde ise özellikle inşaat çeliği ihracat miktarında yaşanan düşüş ile sıcak yassı ihracat miktarında yaşanan artış dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Çelik ürün ihracatında sıcak yassı başı çekti

2018 yılının 7 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı gözlenen çelik ürünün sıcak yassı olduğu bilgisini veren Adnan Aslan, şöyle devam etti: "En fazla ihracat artışı gözlenen ikinci çelik ürünü profil oldu. Özellikle Cezayir’e miktar bazındaki çelik ihracatı önemli oranda arttı. Üçüncü sırada alaşımlı yassı yer aldı. Birim fiyatı görece olarak; inşaat çeliği, sıcak yassı, profil, dikişli boru gibi yüksek tonajlarda ihracatını yaptığımız ürünlerden daha fazla olan alaşımlı yassıda, özellikle Romanya’ya yapılan ihracat önemli bir yer tuttu.”

Aslan: İnşaat çeliğinde ülkemiz aleyhine açılan ticaret davalarının etkisini görüyoruz

2018 yılının 7 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre en fazla ihracat azalışı gözlenen birinci ürünün inşaat çeliği olduğuna değinen Aslan, nedenlerini şöyle sıraladı: "Hem tonaj hem de değer olarak yıllardır Türk çelik sektörünün ana ihracat ürünü olan inşaat çeliğinde, ülkemiz aleyhine haksız gerekçelerle açılan ticaret davalarının etkisini görmekteyiz. Ülkemiz aleyhine haksız korunma önlemleri uygulayan ABD ve Mısır’ın yanı sıra, yerel üreticilerini korumak amacı ile gümrük vergilerini yükselten BAE, inşaat çeliği ihracatımızın önemli seviyelerde azalış gösterdiği ülkelerdendir. 2017 yılı 7 aylık dönemde Uzak Doğu pazarlarına yüksek tonajlarda inşaat çeliği ihracatı gerçekleşmişti. 2018 yılına bakıldığında Singapur ve Hong Kong’a inşaat çeliği ihracatımız devam etse de, geçen seneki rakamların gerisinde kaldığımızı gözlemliyoruz.”