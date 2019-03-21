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Türk çorapçısının yeni hedefi ABD, Japonya ve Avustralya

- İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca: - "Dünya çorap ihracatının yüzde 10'unu biz gerçekleştiriyoruz. 2018'de ihracatımız 1,1 milyar dolara ulaştı. İkinci büyük ihracatçı ülke olarak bu payı yeterli görmüyoruz. Yıllık 2,4 milyar dolarlık çorap ithalatı bulunan ABD'yi, Türkiye'nin ilk 5 pazarı arasına sokmak istiyoruz" - "Japonya ve Avustralya'yı da pazarlarımız arasına almayı hedefliyoruz"

Türk çorapçısının yeni hedefi ABD, Japonya ve Avustralya
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Dünya çorap ihracatının yüzde 10'unu biz gerçekleştiriyoruz. 2018'de ihracatımız 1,1 milyar dolara ulaştı. İkinci büyük ihracatçı ülke olarak bu payı yeterli görmüyoruz. Yıllık 2,4 milyar dolarlık çorap ithalatı bulunan ABD'yi, Türkiye'nin ilk 5 pazarı arasına sokmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, İHKİB, Şanghay'da düzenlenen dünyanın en önemli çorap ihtisas fuarı Shanghai International Hosiery Purchasing Expo'ya (CHPE) 15 firma ile milli katılım gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, Türkiye'nin, dünyanın ikinci büyük çorap ihracatçısı olduğunu belirterek, 2018'de 1,7 milyar çift çorap ihraç ettiklerini bildirdi.

Şanghay'da 3. kez yerlerini alan Türk çorap firmalarının stantlarının, başta ABD olmak üzere birçok ülkeden alıcıların yoğun ilgisi ile karşılaştığını aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Türkiye, Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük tedarikçisi olarak küresel bir marka. Dünya çorap ihracatının yüzde 10'unu biz gerçekleştiriyoruz. 2018'de ihracatımız yüzde 2,2 artışla 1,1 milyar dolara ulaştı. İkinci büyük ihracatçı ülke olarak bu payı elbette yeterli görmüyoruz. Yüzde 80'ini Çin'in kontrol ettiği pazardan daha çok pay almak için fuarları büyük bir tanıtım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. 2018'de Türkiye'nin ABD'ye hazır giyim ihracatı yüzde 7 artarken, çorapta bu oran yüzde 45'e yaklaştı. Yıllık 2,4 milyar dolarlık çorap ithalatı bulunan ABD'yi, Türkiye'nin ilk 5 pazarı arasına sokmak istiyoruz.

Biz Çin'deki CHPE'yi başta ABD olmak üzere Japonya ve Avustralya için atlama taşı, diğer ülkeler için de pazar payımızı artıracağımız bir platform olarak kullanacağız. ABD'li alıcıların CHPE'ye katılım gösteren firmalarımıza yoğun ilgisi, bu hedefin uzak olmadığını bizlere gösterdi. Bunun yarı sıra CHPE aracılığı ile Japonya ve Avustralya'yı da pazarlarımız arasına almayı hedefliyoruz."

Karaca, CHPE'de Türk firmalarına rağbetin her yıl arttığını belirterek, gelecek yıl en az 30 firma ile katılım sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

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