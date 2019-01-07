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Türk deniz turizmi Almanya'da tanıtılacak

- DTO İzmir Şube Başkanı Öztürk: - "Almanya'da yapacağımız tanıtımlarla ve kruvaziyer turizminin yeniden yükselişe geçmesinden sonra birkaç yıl içinde iki milyon, ardından beş milyon ziyaretçi rakamını yakalamak zor olmayacaktır"

Türk deniz turizmi Almanya'da tanıtılacak
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İZMİR (AA) - Türkiye'nin deniz turizminde sunduğu fırsatlar ve güzellikleri Almanya'da tanıtılacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada, 19-27 Ocak tarihlerinde 90 ülkeden 2 bin civarında katılımcı ve 250 bin ziyaretçiyi ağırlayacak Avrupa'nın en büyük denizcilik fuarına Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda milli katılım gerçekleştirileceği belirtildi.

Fuarda su sporları, marina ve dalış turizmi hollerinde Türkiye stantlarının bulunacağı ifade edilen açıklamada, aralarında milli sporcu Bilge Öztürk'ün de bulunduğu kitesurf ve kano branşından sporcular ve oda üyelerinin Türkiye'nin su sporları standında yer alacağı ve çeşitli su aktiviteleri yapacacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, fuara 6 yıldır katılarak Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini, su sporlarını ve deniz turizmi imkanlarını tanıttıklarını bildirdi.

Tasarruf nedeniyle bu yıl bazı fuarlara milli katılımın iptal edildiğini aktaran Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, denizcilerin isteğini kırmayarak Boot Düsseldorf ve Seatrade Kruvaziyer Fuarı'nı destek kapsamındaki fuarlar listesine yeniden aldırdığını belirtti.

Öztürk, Bakan Ersoy'a verdiği destek için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yıllar sonra İzmir bir milyon uluslararası ziyaretçi rakamını yakalamayı başardı. Bu ziyaretçi sayısı dünyanın en güzel denizine ve tarihi mirasına sahip İzmir için çok az. Ege'nin koyları adeta cennette bir tatil fırsatı sunuyor. Misafirlerimiz sadece güneş ve denizden değil, rüzgar sörfü, dalış, mavi yolculuk, kitesurf ve diğer etkinliklerden yararlanıyor, Türk mutfağından lezzetleri tadıyor. Tarihi mirasımız sayesinde Ege'nin antik çağını yaşıyor. Almanya’da yapacağımız tanıtımlarla ve kruvaziyer turizminin yeniden yükselişe geçmesinden sonra birkaç yıl içinde iki milyon, ardından beş milyon ziyaretçi rakamını yakalamak zor olmayacaktır."


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