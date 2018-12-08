Türk diş implantı firmasından Rusya atılımı

MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği implant teknolojileriyle 24 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi DTI İmplant, gözünü Rus pazarına çevirdi.

DTI İmplant Genel Müdürü Talat Buğur, Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’den çok sayıda profesör, akademisyen ve diş hekiminin katılımıyla düzenlenen sempozyum kapsamında şirketin Rusya hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Rusya ve Türkiye arasında en üst seviyede önemli bir ivme kazanan ilişkilerin kendilerini motive ettiğini anlatan Buğur, “Her yıl hekimlerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesini de düşünerek ihracatımızı artırmak istediğimiz bir ülkede geniş kapsamlı bir sempozyum düzenliyoruz. Giderek güçlenen ilişkilerimiz nedeniyle bu yıl da Rusya’yı seçtik.” dedi.

Rus halkının Türkiye tarafından üretilen ürünlere büyük bir ilgi duyduğunu vurgulayan Buğur, “Rus şirketleri nezdinde de ürünlerimize önemli bir talep var. Biz de Türk hekimlerle birlikte kendi sektörümüzde üzerimize düşeni gerçekleştiriyoruz ve bu yüzden Rusya’dayız.” diye konuştu.

Rusya’da Türk ürünlerine yönelik bakışın, Avrupa’dan daha olumlu olduğunu belirten Buğur, “Rusya’da, Türk firmalarının belirli bir kalitenin üzerinde olduğuna dair net bir algı var. 150 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz, dolayısıyla başta Moskova olmak üzere burası bizim için çok önemli bir pazar.” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK ve Türk bilim adamlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda Rusya pazarına iddialı ürünlerle gireceklerine işaret eden Buğur, “Özellikle şu anda Türkiye’de üretimi olmayan, yüzde 100'ü ithal domuz kaynaklı kemik tozunu biz dana kaynaklı kemik tozu olarak kısa bir süre içerisinde üretmeye başlayacağız.” dedi.

Buğur, Türk diş hekimleri olarak Rusya’ya yönelik açılımın önemini vurgulayarak, “Buraya hekimlerimizle yaptığımız çıkarmanın, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türk ekonomisine önemli bir katkısı olacaktır.” diye konuştu.





- "Türk ürünleri Amerikan ve Alman ürünlerine eşdeğer tutuluyor"





Diş hekimi Adnan Coşkun ise eski Sovyetler Birliği devletleri içerisinde Türk ürünlerine yönelik ciddi bir saygınlık olduğunun altını çizerek, “Bu coğrafyada ürünlerimize Amerikan veya Alman ürünlerine eşdeğer tutuluyor.” dedi.

DTI İmplant tarafından yapılan implant yüzeylerinin, dünyadaki en üst düzey implant yüzeyleriyle aynı seviyede olduğunu belirten Coşkun, “TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile Kimya Enstitüsü iş birliğiyle yaklaşık 2 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda bu ürünü kuru yüzey olarak geliştirdik ve raf ömrünü 5 yıla çıkardık.” ifadelerini kullandı.