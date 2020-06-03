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Türk dizilerinin ardından böreğini de sevdiler

Türk dizilerine gösterdikleri ilgiyle birlikte turizm ve kültürüne de ilgi gösteren Ortadoğulular, bu defa da Türk böreklerini sevdi. Ortadoğu ve Körfez bölgesini Türk mutfağının vazgeçilmezi börekleriyle tanıştıran Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, 2020'de toplam ihracatlarını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk dizilerinin ardından böreğini de sevdiler

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ulaştıran Türk gıda markaları, Ortadoğu ve Körfez bölgesini Türk mutfağının vazgeçilmezi börekleriyle tanıştırdı. Dondurulmuş börek ürünleri ile Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra Irak’ta da büyük ilgi gören Pınar, 2019 yılında tonaj bazında satışlarını 2018 yılına göre yüzde 45 büyüttü.

Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “2020 yılında tüm ihracat pazarlarımızda Pınar markalı börek satışlarımızı yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Hedef Körfez Bölgesinde yüzde 20 pazar payına ulaşmak

Pınar markalı börek ürünlerinin Ortadoğu ve Körfez bölgesinde büyük ilgi gördüğünü dile getiren Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Ortadoğu ile yakın mutfak kültürüne sahip olmamız ve Körfez ülkeleri ile ülkemizin gelişen sosyal ve ticari ilişkileri üzerine biz de bu bölgedeki potansiyel üzerinde çalışmaya başladık. Körfez ülkelerinin çok sevdiği Türk böreğinin yaptığımız atılımlarla, 2020 yılında da yüksek performansını sürdüreceğine inanıyoruz. Tuncer, ”Bunun yanı sıra Pınar markalı börek ürünlerimizi 2019 yılında ilk defa ABD’ye ihraç ederek daha geniş coğrafyalara ulaştık. ABD’ye ihracatımız 2020 yılında da düzenli bir şekilde artmaya devam edecektir” diye konuştu.

Bölge insanının damak zevklerine yönelik ürünler geliştiriyoruz

Pınar’ın geniş çaplı tüketici araştırmalarından yararlanarak bölge insanının damak tadı ve ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunduğunu, belirten Tuncer, “Tüm bu çalışmalar ışığında bu yıl Körfez ihracatımıza büyük katkı sağlayan yeni börek paketlerimiz ile Ramazan döneminde Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde yoğun ilgi gördük. Aynı zamanda bölgede dijital kanallarda yayınlanan reklam filmimiz ile de olumlu etki yaratarak, bu ülkelerde güvenilir ve kaliteli bir marka olarak benimsendik” sözlerini kullandı.

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Ortadoğu Türk YemeğiPınar Börek Ortadoğu
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