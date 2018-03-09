Türk doğaltaş sektörü Çin'e ihracatta 1 milyar dolara koşuyor Türk doğaltaş sektörü, en büyük ihraç pazarı Çin'de düzenlenen dünyanın en büyük doğaltaş ve teknolojileri fuarı Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda 140 firma ile Türk rüzgarı estiriyor. 2017 yılında Çin'e 945 milyon dolarlık doğaltaş satan Türk doğaltaş sektörü, 2018 yılında 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor.

6-9 Mart 2018 tarihleri arasında Xiamen International Conference & Exhibition Center’da düzenlenen Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye standı Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya tarafından açıldı.



Büyükelçi Önen; "Türk doğaltaş sektörü gurur veriyor"



Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye standının açılışını gerçekleştiren Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "Dünya'nın en büyük doğaltaş fuarının en büyük katılımcısının Türkiye olması gurur verici. Türk doğaltaş sektörünü tebrik ediyor, başarılıfuarlar diliyor, Çin'e yaptığı ihracatın artmasını diliyoruz" diye konuştu.



Kaya, "İlk kez büyükelçi nezdinde katılım bizlere gurur verdi"



Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ise; Xiamen Fuarı'na ilk kez büyükelçi düzeyinde katılım olması doğaltaş sektörünü gururlandırdı. 2018 yılında doğaltaş sektörü olarak 2.5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Xiamen Fuarı itici güç olacak" şeklinde konuştu.



Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye pavyonunun açılışını gerçekleştiren Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu, Ticaret Ataşesi Serdar Afşar ve EMİB Yönetim Kurul üyeleri ile birlikte Türk firmalarının standlarını ziyaret ederek, yetkilileri ile bir araya geldi.



Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Milli Katılım Organizasyonu ile A2 holünde 3061 metrekare, diğer hollerde yer alan Türk firmaları ile birlikte 3557 metrekarelik Türkiye standında 77 firma yer alırken, bireysel katılan firmalarla birlikte Türkiye 140 firma ile Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda temsil ediliyor.



2018 yılında 18. düzenlenen Xiamen Stone Fair, Xiamen Jinhongxin Exhibition Co. Ltd. tarafından organize edilen ve ağırlıklı olarak doğal taş ürünleri ile makina ve ekipmanlarının sergilendiği bir ihtisas fuarı. Fuarda, 185.000m2’lik stand alanında, 470’i 54 ülkeden yabancı toplam 2.000 civarında firma stant açarak katılım gösteriyor. Fuarın yaklaşık 140.000 profesyonel ziyaretçisi bulunuyor.



Çin'in doğaltaş ticaretinin yüzde 60'ı Xiamen'de yapılıyor



Zengin doğal taş rezervlerine sahip Fujian eyaletinde yeralan Xiamen adası, Çin’in en önemli doğal taş üretim ve ticaret merkezi konumunda. 10 milyar dolara ulaşan Çin doğal taş ticaretinin yüzde 60’ı, dünya doğal taş ticaretinin ise yüzde 15’i Xiamen limanından gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin Çin’e olan toplam ihracatının yüzde 60’ını maden, mermer ve doğaltaş ürünlerinin oluşturması ve Çin doğal taş ticaretinin yarıdan fazlasının Xiamen limanından gerçekleştiriliyor olması nedeniyle Xiamen Fuarı, Türk doğaltaş sektörü açısından ayrı bir öneme sahip.



Çin 5 yılda 10 trilyon dolar ithalat yapacak bundan azami pay alalım



Madencilik sektöründe faaliyet gösteren Ege Maden İhracatçıları Birliği ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği arasındaki dostluk ortamı Xiamen Fuarı'nda taçlandı. EMİB ve İMİB Xiamen Fuarı'nın "Gala Yemeği"ni birlikte verdi.



Gecede konuşan Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, iki ülke devlet başkanlarının son 2 yılda 4 kez bir araya geldiklerini, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kazan-kazan formülüyle ilerlediğini kaydetti.



Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin 28 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Önen, "Bu 28 milyar doların 26 milyar doları Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalat. İşadamlarımızın yeni kuracakları ortaklıklarla dış ticaret açığını azaltabiliriz. Çin ithalat yapmak istiyor. Kasım ayında Şanghay'da İthal Ürünler Fuarı düzenleyecekler. Çin, önümüzdeki 5 yılda 10 trilyon dolar ithalat yapmak istiyor. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Yeni İpek Yolu ile 15 günde Çin'den Avrupa'ya trenler gidip gelebilecek. Bu trenlerin dolu gidip dolu gelmesi iki tarafında menfaatine" diye konuştu.



Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatında verdiği şehitlerden dolayı üzüntülerinin büyük olduğunu ifade eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, ihracatçılar olarak dünyada ekonomik bir savaş verdiklerini, Türkiye'nin ihracatını arttırarak ülkeye olan borçlarını ödeyeceklerine inandıklarını dile getirdi.



EMİB Başkanı Kaya, "Kayıp yıl olarak nitelendirdiğimiz 2017 yılında Türk madencilik sektörü ihracatımızı yüzde 24 arttırdık. 2018 yılında da en az yüzde 25 arttırmayı hedefliyoruz" diye sözlerine son verdi.



İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ise; sektörde yakalanan birliktelik ortamının devamı için Xiamen'de yerlerini aldıklarını söyledi. Dinçer, "Sektörün tek ses, tek vücut olduğunu göstermek için katıldık ve Gala Yemeğini birlikte veriyoruz. Bu sinerjiyle yüzde 28-30'luk ihracat artışı hedefliyoruz" dedi.