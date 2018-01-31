“Türk ekonomisi çok dirençli“

İZMİR (AA) - TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, Türkiye ekonomisinin çok dirençli olduğunu belirterek, "Türkiye'de bankacılık sektörü AB ülkelerinin bankacılık sektörlerinin birçoğundan çok daha iyi bir seviyede." dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Votta, çiftçinin ürünlere daha kolay ulaşabilmesini sağlayan TürkTraktör Finans hizmetini yenilikçi bir çözüm olarak 2017'de sunmaya başladıklarını söyledi. Türkiye'de satılan her 2 traktörden birinin TürkTraktör markasını taşıdığını vurgulayan Votta, 130 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'de 2017'de traktör üretim rekoru kırıldığına işaret eden Votta, tarımda dijitalleşme için çiftçilerin eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

- Bilinçli Çiftçi Projesi

Votta, TürkTraktör'ün 2017'nin sonunda başlattığı sosyal sorumluluk projesi Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi ile ilgili güncel bilgileri de paylaşarak, projenin ilk adımı olarak bir dijital yarışma düzenlediklerini ifade etti.

Yarışmaya 11 bin 500 kişinin katıldığını söyleyen Votta, "En fazla yanlış yapılan soruların detayına bakıldığında trafik kuralları, zor arazi koşullarında ve ekipman kullanımında bilgi eksikliği görüldü. Sonuçlara göre yüzde 55 oranındaki katılımcı ise Güvenli Sürüş Eğitimi almak istediklerini ifade edip, gelişime ne kadar açık olduklarını gösterdiler." ifadesini kullandı.

- Çiftçinin asistanı TürkTraktör'den

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de teknoloji kullanımının artırılmasının tarımı geliştirecek en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkati çeken Votta, TürkTraktör olarak bu kapsamda farklı yeniliklere imza attıklarını belirtti.

Votta, bu kapsamda ''Asistan'' adını verdikleri mobil bir uygulama geliştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bununla başta çiftçiler olmak üzere uygulamayı kullanan herkesin sosyal ve iş hayatını daha verimli planlayabilmesine destek oluyoruz. Asistan'ı pratik bir şekilde cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar bulundukları bölgenin hava durumundan sektörel haberlere, tarlalarına ektikleri ürünlerin fiyatlarına kadar birçok farklı bilgiye ulaşabiliyorlar. Buna ek olarak hızlı ve kolay bir şekilde bulundukları konuma bağlı olarak en yakın servisten randevu talep edebiliyorlar. Asistan aynı zamanda uygulama üzerinden sosyal medya paylaşımları yapılmasına da olanak tanıyor."

- Türkiye'nin bankacılık sistemine övgü

Türkiye'de döviz kurlarının dalgalı seyir izlediğini dile getiren Votta, bunun Türkiye'ye yatırım yapmak için bir engel olmadığını ifade etti.

Votta, dünya genelinde ekonomik olarak sıkıntılar olduğuna işaret ederek, "Ülkelerde krizler genellikle finans sektörünün ve mali disiplinin kötü olmasından kaynaklanır. Türk ekonomisi çok dirençli. Türkiye'de bankacılık sektörü AB ülkelerinin bankacılık sektörlerinin bir çoğundan çok daha iyi bir seviyede." değerlendirmesinde bulundu.