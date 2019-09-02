Türk enerji devi çekiliyor

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre geçen yıl bankalara 1 milyar dolar borcu nedeniyle birçok iştirakini satışa çıkaran Gama Holding, İrlanda’nın Galway bölgesinde kurulu Tynagh Energy’deki yüzde 40’lık payını Prag merkezli EGH Group’a devrediyor.



Borçları nedeniyle 20’ye yakın bankayla masaya oturan holding, Gama Enerji’deki yüzde 51 hissesinin tamamının satışı için görüşmelere başlamış, ardından da Tekfen ile birlikte kurduğu Gate İnşaat’taki yüzde 50’lik payı ortağına satmıştı.



EGH, Gama Enerji’nin yüzde 40’lık payının yanısıra, Tynagh Energy’ye yüzde 40 olan ABD merkezli GE Energy Financial’ın da payını alacak.



Tynagh Energy projesi, 2003 yılında İrlanda Enerji Düzenleme Komisyonu’nun İrlanda Cumhuriyeti’nde 400 megavat (MW) gücünde bir kombine çevrim elektrik santralinin tasarım, finansman, yapım, işletme ve bakımı için açtığı ihale sonucunda gerçekleştirilmişti.