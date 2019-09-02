Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Burçin Aslan Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Türk enerji devi çekiliyor

Kurulduğu dönemde İrlanda’nın elektriğinin yüzde 8’ini karşılayan Türk inşaat ve enerji şirketi Gama Holding, borçları nedeniyle İrlanda’daki operasyonlarını satışa çıkardı.

Türk enerji devi çekiliyor
banner17

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre geçen yıl bankalara 1 milyar dolar borcu nedeniyle birçok iştirakini satışa çıkaran Gama Holding, İrlanda’nın Galway bölgesinde kurulu Tynagh Energy’deki yüzde 40’lık payını Prag merkezli EGH Group’a devrediyor. 

Borçları nedeniyle 20’ye yakın bankayla masaya oturan holding, Gama Enerji’deki yüzde 51 hissesinin tamamının satışı için görüşmelere başlamış, ardından da Tekfen ile birlikte kurduğu Gate İnşaat’taki yüzde 50’lik payı ortağına satmıştı. 

EGH, Gama Enerji’nin yüzde 40’lık payının yanısıra, Tynagh Energy’ye yüzde 40 olan ABD merkezli GE Energy Financial’ın da payını alacak. 

Tynagh Energy projesi, 2003 yılında İrlanda Enerji Düzenleme Komisyonu’nun İrlanda Cumhuriyeti’nde 400 megavat (MW) gücünde bir kombine çevrim elektrik santralinin tasarım, finansman, yapım, işletme ve bakımı için açtığı ihale sonucunda gerçekleştirilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İrlandaTürk Inşaat Ve Enerji şirketiGAMA HoldingEnerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5