Türk Eximbank 11 bin ihracatçı hedefini aştı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aştığını, yüzde 70,4 KOBİ oranına ulaştığını bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın 2018 yılında 12 şubesi ve 15 irtibat ofisiyle daha fazla ihracatçıya ulaşmaya devam ettiğini belirterek, 19 Aralık 2018 itibarıyla Türkiye'de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 bin 15'inin, Türk Eximbank'ın nakdi kredi ve sigorta desteğinden yararlanır hale geldiğini vurguladı.

Böylece bankanın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısının aşıldığını, yüzde 70,4 KOBİ oranına ulaşıldığını ifade eden Pekcan, ulaşılan ihracatçı sayısında yüzde 16'lık artış gerçekleştiğine dikkati çekti.

Pekcan, 2018 sonunda 27 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 13'ler düzeyinde artışla toplam 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine ulaşılacağını dile getirerek, böylelikle ihracatın da yüzde 26'sının finanse edileceğini kaydetti.

Eximbank'ın, 2018 yılında ihracatçılara sağladığı nakdi kredi desteğini artırmak amacıyla yurt dışından 3,7 milyar dolarlık uygun maliyetli fon temin ettiğine işaret eden Pekcan, bu fonları uygun koşullarda ihracatçılara aktarmak konusunda yoğun bir gayret gösterdiğini belirtti.

Müteahhitlik firmalarının Afrika ve Orta Asya'da gerçekleştirdiği pek çok projede Eximbank'ın finansman desteğinin de bulunduğunu ifade eden Pekcan, şunları kaydetti.

"Buna ek olarak, uluslararası ticaretin finansmanı programları kapsamında da orta-ileri teknoloji ürünleri ihracatı desteklenmektedir. Yurt dışı projelerde iş birliği yapılması ve müteahhitlerimizle ihracatçılarımızın maliyetlerinin düşürülmesi için daha önceki yıllarda çeşitli ihracat destek kuruluşları ile imzalanan iş birliklerine ilaveten 2018 yılında Fransa'nın BpiFrance, Japonya'nın JBIC, ECOWAS Yatırım ve Kalkınma Bankası ve Macaristan'ın Exim ve MEHIB kuruluşları ile anlaşmalar imzalanmıştır. Ayrıca 2019 yılında yeni iş birliği anlaşmaları imzalanması için gerekli girişimlerde de bulunulmuştur."

- Gelecek yıl finansman desteği 48,4 milyar dolara yükselecek



İhracatın, 2019'da ekonomik büyümeye ciddi bir katkı sağlamasının beklendiğini belirten Pekcan, gelecek dönemde ticaret savaşlarının da gündemde önemli bir yer tutacağı dikkate alındığında, gelecek yıl Türk Eximbank'ın, ihracatı destekleme konusunda yine önemli bir misyon üstleneceğini bildirdi.

Pekcan, daha fazla ihracatçıya bulundukları yerde ulaşmak amacıyla 2019 yılında 8 yeni şube ve 4 yeni irtibat ofisi açılacağını, böylece ulaşılan ihracatçı sayısının 12 bin 320'ler seviyesine yükseltileceğini ifade etti.

Gelecek yıl KOBİ'lerin finansman erişimini kolaylaştırmaya devam edilerek KOBİ'lere sağlanan reel finansman desteği ve desteklenen KOBİ sayısının da artırılacağını kaydeden Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Eximbank, 2018 yılında turizm için turizm ve seyahat acentelerinin krediye ulaşımının kolaylaştırılması, turizmle beraber, sağlık, lojistik, mühendislik alanlarının, KOBİ kapsamına alınması, tarım sektörünün mevsimsel finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir kredi programının uygulamaya alınması gibi ilave adımlar atmıştır. 2019 yılında da benzer uygulamalar, ihracatçılarımızın hizmetine sunulmaya devam edecektir. Eximbank, 2019'a, geçen yıl yapılan sermaye aktarımı ve gerçekleştirdiği katkı sermaye niteliği taşıyan yurt içi tahvil ihracı sayesinde güçlü bir sermaye ile giriş yapmaktadır. 2019 yılında, Türk Eximbank tarafından ihracatçılarımıza sağlanan nakdi kredi ve sigorta desteğinin artırılması, böylece toplam finansman desteğinin 48,4 milyar dolara, ihracatı finanse etme oranının da yüzde 27'ye yükseltilmesi hedeflenmektedir."

