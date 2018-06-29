Türk Eximbank, 550 milyon dolar kredi sağladı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, uluslararası bazı bankalardan oluşan konsorsiyumdan 10 yıl vadeli 550 milyon dolarlık fon sağladı.

Bankanın açıklamasına göre, Türk Eximbank, imzalanan anlaşma ile Dünya Bankası kuruluşu olan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) garantisi altında, Standard Chartered Bank ve BNP Paribas liderliğinde ING Bank, Societe Generale, Citibank N.A. ve Mitsubishi UFJ Bank'tan oluşan uluslararası bankalar konsorsiyumundan 10 yıl vadeli 140 milyon dolar ve 348 milyon avro olmak üzere toplam 550 milyon dolarlık kredi aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, söz konusu fonun MIGA garantisi sayesinde benzeri vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığını ve bu yeni borçlanma ile birlikte Türk Eximbank'ın MIGA garantili borç stokunun 1,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Yıldırım, "İhracatımızın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin arttırılmasına yönelik olarak Türk Eximbank, uluslararası para ve sermaye piyasaları kaynak imkanlarını değerlendirme çabasına 2018 yılının ikinci yarısında da devam etmeyi planlamaktadır." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank'ın uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırmak amacıyla son bir yılda Körfez bölgesi, Japonya, ABD, Hong Kong, Taipei ve Frankfurt, Zürih, Amsterdam'da tanınmış finansal kuruluşlar, önde gelen varlık yönetim, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"MIGA garantili bu yeni borçlanma kapsamında, ihracatçılara 10 yıla varan vade ile kullandırılacak, enerji tasarrufuna yönelik iklim değişikliği harcamaları da dahil olmak üzere, işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi daha açıldı. Son haftalarda kullandırılmaya başlanan 5 yıl vadeli işletme sermayesi kredilerine ilave olarak açılan bu ikinci pencere kapsamında ihracatçılarımıza kredi kullandırımı temmuzda başlayacak. Söz konusu imkanla azami 10 yıl vadeli bir seçeneğin Euribor+ yüzde 4 faiz oranı üzerinden ihracatçı şirketlerin hizmetine sunulacak, sağlanan kaynağın asgari 50 milyon dolar tutarındaki kısmı ise ihracatçılarımıza içinde enerji tasarrufu sağlayan harcamalarının da olduğu projelerde Euribor+ yüzde 3,75 faiz oranı üzerinden kullandırılacak".

Açıklamada, yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi anlayışı doğrultusunda, gelecek hafta, Yıldırım başkanlığında bir heyetin Avrupa'nın diğer önemli finans merkezlerinde de "road-show" gerçekleştireceği bilgisine yer verildi.

