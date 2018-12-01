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Türk Eximbank'a Hartum daveti

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Sudanlı girişimciler tarafından Hartum’a davet edildi.Türk Eximbank açıklamasında, "Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Sayın Saoud Mamoun Elberier’in...

Türk Eximbank'a Hartum daveti
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İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Sudanlı girişimciler tarafından Hartum’a davet edildi.
Türk Eximbank açıklamasında, "Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Sayın Saoud Mamoun Elberier’in daveti üzerine; Genel Müdürümüz Sayın Adnan Yıldırım, ülkemiz ve Sudan arasında ticaret hacminin artırılmasına yönelik potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Sudan’ın başkenti Hartum’a bir ziyaret gerçekleştirecek olup, Sudanlı özel sektör firma temsilcileri ve ticari bankalar ile görüşmeler gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Eximbank
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