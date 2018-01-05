Türk Eximbank, Bpifrance ile iş birliği anlaşması imzalayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank ile Bpifrance Assurance Export arasında Fransa'da bugün kapsamlı iş birliği anlaşması imzalanacak.
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret sırasında Türk Eximbank ile Bpifrance Assurance Export arasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalanacağı bildirildi.
Açıklamada, anlaşmayı, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Bpifrance Assurance Export Üst Yöneticisi Christophe Viprey'in imzalayacağı kaydedildi.