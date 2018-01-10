Türk Eximbank dünyanın bir numarası olacak

İZMİR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank'ın ihracatçıya sağladığı finansal desteğin yüzde 19 artışla 39,3 milyar dolara çıktığını belirterek, "Geçen yıl Türk Eximbank'ın 39,3 milyar dolar olan performansını, 2018'de 46 milyar dolar olarak görüyorum. Eminim ki bunun çok da üzerine çıkacağız. Türk Eximbank, 2018 yılında dünyanın bir numarası olacak." dedi.

Zeybekci, İzmir'de bir otelde, Türk Eximbank'ın 2017 faaliyetleri ve 2018 hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.



Türk Eximbank'ın performansı ve hedefleriyle ilgili bilgi veren Zeybekci, geçen yıl bankanın istedikleri performansın da üzerine çıktığını, yeni yıl için daha büyük hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

- "Hedef 1 numara olmak"

Bankanın ihracatçılara sağladığı finansal desteği geçen yıl yüzde 19 artırarak 39,3 milyar dolara çıkardığını, her 100 dolar ihracatın 25 dolarında Eximbank'ın izinin bulunduğunu belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"Eximbank'a 'olacaksan dünyada 1 numara olacaksın.' dedik. İlk adımda 2017 için koyduğumuz 'dünyada 2 numara olma' hedefini tutturdu. Dünya eximbankları içinde ihracata en fazla oranda destek veren banka olma yolunda kararlı şekilde ilerledi. Şimdi hedef 1 numara olmak, bu hedefe de çok yakınız.

Türk Eximbank 2017 yılında ihracat finansmanı için verilen 100 liralık kredinin 46 lirasını tek başına verdi. Hedef bunu 2018 yılında yarı yarıya getirmek. Türk Eximbank 2017 yılında ülkemiz ihracatının yüzde 25’ine finansman desteği sağlamıştır. Bu bir rekordur. Bu oranı son 2 yılda yüzde 17'lerden yüzde 25'lere taşıdık."

- En rekabetçi prim oranı

Geçen yıl bankacılık sektöründe kredi bakiyesi yüzde 21 artarken Eximbank kredi bakiyesinin yüzde 30 artış gösterdiğine dikkati çeken Zeybekci, ihracat alacak sigortasında da yüzde 38 artış yakalayan bankanın binde 3,3 ile en rekabetçi prim oranına sahip olduğunu bildirdi.

Zeybekci, hizmet verilen ihracatçı sayısının yüzde 16 artarak 8 bin 954'e çıktığını, hedefin ise 15 bin olduğunu dile getirerek, bankanın geçen yıl sağladığı toplam yurt dışı kaynağın 9,5 milyar dolara ulaştığını, orta ve uzun vadeli kaynakların arttığını vurguladı.

Geçen yıl Eximbank'ın firmalara kredi vermesinin önündeki yasal engelleri kaldırdıklarını, sermayesini 3 milyar liradan 10 milyar liraya çıkardıklarını anımsatan Zeybekci, "Geçen yıl Eximbank'ın 39,3 milyar dolar olan performansını, 2018'de 46 milyar dolar olarak görüyorum. Eminim ki bunun çok da üzerine çıkacağız. Türk Eximbank, 2018 yılında dünyanın bir numarası olacak. Türkiye ihracatının yüzde 27,2'sini kredilendirmeyi hedef olarak koyuyor, bunları da aşacağız." dedi.

- Faiz düşüren tek kurum



Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da geçen yıl ihracata verilen 39,3 milyar dolarlık destek içinde nakdi kredilerde yüzde 30,3 ile hızlı bir artış sağlandığını, geçen yıl faizleri düşüren tek finansal kurum olduklarını söyledi.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de Türk Eximbank’ın gelişimini ihracatçılar olarak takdir ve sevinçle karşıladıklarını, çağdaş bir banka hüviyetine kavuşan bankanın ihracatçının ihtiyacı olan tüm bankacılık hizmetlerini sunar hale geldiğini ifade etti.

Toplantıya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da katıldı.

(Bitti)

