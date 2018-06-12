Türk Eximbank, EİB'de irtibat ofisi açtı

İZMİR (AA) - Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında bir köprü oluşturacak irtibat bürolarının 10'uncusu Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen törenle açıldı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, açılışta, 2017'de 40'a yakın toplantı yaptıklarını söyledi.

Önceki yıllara göre bu yıl daha uluslararası çalıştıklarına değinen Yıldırım, ilerleyen günlerde de yurt dışına yönelik çalışmalarının olacağını dile getirdi.

Yıldırım, Türk Eximbank'ın kısa vadede kaynak ihtiyacının olmadığını, yılın ilk 4 ayında ihracata desteğini yüzde 21,4 artırdığını ifade ederek, "Yıllardır bankamız kredilerinin lira olarak verilmesinden dolayı ihracatçının kur kaybı oluyordu. Artık reeskont kredileri dışında isteyene istediği yabancı para biriminde finansman sağlıyoruz." dedi.

Organize sanayi bölgelerinde açılan irtibat ofisinin ilk olarak İzmir'de hizmet vermeye başladığına işaret eden Yıldırım, "Burası da bir ilk oluyor. Bizim kendi şubelerimiz ve genel müdürlüğümüz dışında ilk olarak personelimizin çalıştığı, işlem yaptığı irtibat ofisi modeli olacak. Burada bir deneme yapacağız. Ofisin faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Türk Eximbank, Türk ihracatçısının gözbebeği"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Türk Eximbank İrtibat Ofisi açılışının, seçildikten sonraki ilk icraatı olduğunu dile getirdi.

Türk Eximbank'ın ihracatçıya ne kadar yakın olursa o kadar iyi olacağını düşündüklerini belirten Eskinazi, "Bizim binamızda irtibat ofisi açılmasını biz teklif ettik, Eximbank Genel Müdürümüz de kabul etti. Bu birlikteliğin daha büyük ihracat rakamlarına vesile olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.