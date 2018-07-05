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Türk Eximbank faiz swapı işlemlerine başlıyor

ANKARA (AA) - Türk Eximbank, 9 Temmuz'dan itibaren dolar, avro ve yoğun işlem gören diğer para birimlerinde değişken-sabit faiz swapı işlemlerine başlayacak. Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ihracatçıları kur riskine...

Türk Eximbank faiz swapı işlemlerine başlıyor

ANKARA (AA) - Türk Eximbank, 9 Temmuz'dan itibaren dolar, avro ve yoğun işlem gören diğer para birimlerinde değişken-sabit faiz swapı işlemlerine başlayacak.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ihracatçıları kur riskine karşı korumak için döviz kuru opsiyon ve forward işlemleri hizmeti sunan Türk Eximbankın, ihracatçıları faiz riskine karşı korumak için de dolar, avro ve yoğun işlem gören diğer para birimlerinde değişken-sabit faiz swapı işlemi hizmeti vereceği ifade edildi.

Özellikle avro cinsinden faiz oranlarının düşük seviyelerde olduğuna işaret edilerek, uzun vadeli değişken faizli borçlarını sabit faize dönüştürmeyi düşünen ihracatçılar açısından konjonktürün uygun göründüğü belirtildi.

Bu hizmetten yararlanmak için ihracatçı firmanın Türk Eximbank'ta bilgilerinin kayıtlı olması, türev işlem limitinin tahsis edilmesi ve gerekli teminatların bankaya verilmesi gerektiği bildirildi.

Faiz swapı işlemlerinin rekabetçi fiyatlarla yapılacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türk Eximbank, faiz swapı işlemlerinden teminat haricinde hiçbir komisyon ve masraf talep etmeyecek. Türk Eximbank faiz swapı işlemlerine 9 Temmuz'da başlayacak. Tanıtıcı temel bilgiler Türk Eximbank internet sitesinde ilan edilecek. Türk Eximbank ihracatçılarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, faiz ve kur riskini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla, ürün yelpazesini genişletmeye ve alternatifler sunmaya devam edecek."

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Ekonomi BakanlığıFaiz SwapıTürk Eximbank
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