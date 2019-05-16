Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Enis Gültekin vekaleten atandı

İSTANBUL (AA) - Adnan Yıldırım'ın Kasım 2016'dan beri yürüttüğü Türk Eximbank Genel Müdürlüğü görevinden ayrılması ile boşalan genel müdürlük makamına, 13 Mayıs 2019 itibarıyla daha önce Türk Eximbank Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Enis Gültekin vekaleten atandı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültekin, 2018 yıl sonu itibarıyla ihracata toplam finansal desteği 44 milyar liraya ulaşan Türk Eximbank'ın, aynı zamanda ihracatın yüzde 26'sını tek başına destekler konuma geldiğini belirtti.

Gültekin, bugün itibarıyla hizmet ağını 22 ile genişleten Türk Eximbank'ın 11 bin 400'ü aşkın ihracatçıyla çalıştığını ve bankadaki bu dönüşüm ve atılımın, bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.

Gültekin, görevi devralma töreninde, Adnan Yıldırım'a birlikte çalıştıkları dönemdeki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Gültekin, bundan sonraki dönemde de aynı kararlılık ile daha çok çalışarak, ihracatçılara ve ülke ekonomisine katkılarını Türk Eximbank adına artırmaya devam edeceklerini belirtti.

1976 Kars doğumlu Enis Gültekin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

ABD'de Illinois Üniversitesinde Finans dalında yüksek lisans yapan Gültekin, çalışma hayatına 1998 yılında Türk Eximbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başladı.

1999 yılında mülga Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’na ve sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’na geçti. Burada Bankalar Yeminli Başmurakıplığı'na kadar yükselen Gültekin, 17 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenirken 13 Mayıs 2019 tarihinde Genel Müdür Vekili olarak atandı.