Türk Eximbank Genel Müdürü'nden önemli açıklamalar - "Birleşik Krallık ile üçüncü ülkelerde iş birliği yapılması mevcut ticari bağlarımızın güçlendirilmesine katkı sağlayacak" - "Türkiye ve Birleşik Krallık müteahhitlerinin güçlerini birleştirerek üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler için UKEF ve Türk Eximbank olarak iş birliği içinde verecekleri destekler her iki ülkenin yanı sıra ev sahibi ülke ekonomisine de katkı sunması bakımından önemli"

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Birleşik Krallık ile üçüncü ülkelerde iş birliği yapılmasının mevcut ticari bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre 12-14 Mayıs'ta Londra'da gerçekleştirilen 7. Tatlıdil Forumu kapsamında "Türkiye - Birleşik Krallık 3. Ülkelerde Altyapı Projeleri İşbirliği" konulu bir panel düzenlendi. Panelde, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Birleşik Krallık'ın ihracat kredi kuruluşu (UKEF) Üst Yöneticisi (CEO) Louis Taylor'un konuşma yaptı.

Panelde, UKEF ile Türk Eximbank arasında geçen ağustos ayında imzalanan ve gelecek dönemde Türk ve Birleşik Krallık müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde proje üstlenmelerini teşvik eden iş birliği anlaşmasının somut projelerle hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Benzer nitelikteki organizasyon ve panellerin anlaşmanın bilinirliğinin ve bu sayede ortak gerçekleştirilecek projelerin sayısının artırılmasında oynadığı kilit role vurgu yapıldı. Panelde bir Türk firmasının Tanzanya'da üstlendiği demiryolu projesinin UKEF ve Türk Eximbank'ın üzerinde birlikte çalıştığı ilk örnek proje olmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Kurulan mekanizmada, projenin finansmanı amacıyla açılacak kredi UKEF tarafından sigortalanacak, buna mukabil Türk Eximbank Türkiye'den yapılacak mal ve hizmet tutarına ilişkin reasürans sağlayacak. Benzer işlemlerin gelecek dönemde bu anlaşma kapsamında hayata geçirilmesi için taraflarca azami gayret gösterilmesine ilişkin ortak beyanlarda bulunuldu.



- "Türk firmalarının yeni pazarlarda kalıcı olmasına hizmet edecek finansman modelleri üzerinde çalışıyoruz"



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk müteahhitlerinin başarıları ile gurur duyduklarını, daha büyük başarılara imza atmalarının önünü açmak için Türk Eximbank'ın bizzat ve diğer kuruluşlarla işbirlikleri içinde verdiği desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Almanya'dan sonra Avrupa'da en önemli ticari ortak olan Birleşik Krallık ile üçüncü ülkelerde iş birliği yapılmasının mevcut ticari bağların güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını vurgulayan Yıldırım, Türkiye ve Birleşik Krallık müteahhitlerinin güçlerini birleştirerek üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler için UKEF ve Türk Eximbank olarak işbirliği içinde verecekleri desteklerin her iki ülkenin yanı sıra ev sahibi ülke ekonomisine de katkı sunması bakımından önemli olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, Türk müteahhitlerinin güçlü olduğu Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'nın yanı sıra Avrupa'da da proje almaya başladıklarını bildirdi.

Son dönemde Avrupa'nın önde gelen ihracat kredi kuruluşları ile yapılan işbirlikleri vasıtasıyla Türk firmalarının yeni pazarlarda kalıcı olmasına hizmet edecek finansman modelleri üzerinde çalıştıklarını belirten Yıldırım, bu iş birliğinin iki kuruluş arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacağını ve gelecek dönemde UKEF ile yapılan iş birliğinin yeni projeler için güçlendirilerek sürdürüleceğini ifade etti.