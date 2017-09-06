Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 11.00'de başlayacak.
Adnan Yıldırım, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Yıldırım'ın açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.