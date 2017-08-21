Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım:

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yılın 7 aylık döneminde ihracatçılara 22 milyar dolar finansman desteği sağladıklarını hatırlatarak "2017'de ihracatçılara 40 milyar dolar finansman desteği sağlamış olacağız." dedi.

Yıldırım, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) bulunan Türk Eximbank standında gazetecilerle bir araya geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, 30 yıllık Türk Eximbank tarihinde ilk defa İEF'de stant açtıklarını belirtti.

Fuarda sadece Türk ihracatçılarına değil gelen heyetlere de bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Stant açmak buradaki faaliyetlerimizin bir kısmı. Fuarın partner ülkesi olan Rusya Federasyonu'ndan gelen bütün iş adamlarına ayrıca bilgilendirme toplantısı yaptım. Arkadaşlarımız da diğer ülkelerden gelen heyetlere tanıtım yaptı." diye konuştu.

2017'nin 7 aylık döneminde ihracatçılara 22 milyar dolar finansman destek sağladıklarını belirten Yıldırım, "İlk yedi ayda finansman desteğini dolar bazında yüzde 18 arttırdık. Bu ivmeyle gidersek 2017'de ihracatçılara 40 milyar dolar finansman desteği sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Görevde bulunduğu sürede 24 ilde ihracatçılar ve sanayicilerle toplantılar yaptığını belirten Yıldırım, ihracatçı sayısında da yüzde 15'lik artış olduğunu söyledi.

- "Türk ekonomisine olan inancı biz yaptığımız anlaşmalarda görüyoruz"

Rusya'da Exiar ve Rusya Eximbank olmak üzere iki exim kuruluşunun bulunduğu kaydeden Yıldırım, yakın zamanda bu iki kuruluşla anlaşma imzalayacaklarını dile getirdi.

Fuarın Ruslar olan ilişkileri hızlandırdığını aktaran Yıldırım, Türk Eximbank olarak dünya geneli exim kuruluşlarıyla 50 den fazla anlaşma yaptıklarını söyledi.

Son olarak Bursa, Adana ve Denizli'de şube açtıklarını hatırlatan Yıldırım, Konya, Kayseri ve Antalya'da da şube açılması yönünde karar aldıklarını ve yıl sonuna kadar açılışların yapılacağını ifade etti.

Türk Eximbank olarak 2 milyar 700 milyon dolar dışarıdan kaynak sağladıklarını belirten Yıldırım, "Türk ekonomisini olan inancı biz dışarıda yaptığımız anlaşmalarda çok rahat görüyoruz. 2016 yılında Türkiye ihracatına yüzde 23 destek verdik. Bunu bu yıl yüzde 26'ya çıkaracağız." şeklinde konuştu.