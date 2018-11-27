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Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'a Senegal devlet nişanı

- Adnan Yıldırım, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Senegal devlet nişanına layık görüldü

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'a Senegal devlet nişanı
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İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Senegal devlet nişanına layık görüldü.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Adnan Yıldırım'a, Ekonomi Bakan Yardımcılığı görevinde bulunduğu 2014 yılından beri Senegal ile ilişkilerin geliştirilmesine katkıları ve Türk Eximbank kredileriyle başarılı bir şekilde tamamlanan projelere desteği dolayısıyla Senegal devlet nişanı verildi.

Senegal'in başkenti Dakar'ın Diamniadio bölgesinde Türk Eximbank'ın finansmanı ile tamamlanan Cicad İş Oteli, Sergi Sarayı ve Diamniadio Spor Salonu Kompleksi'nin son kısmı olan Cicad Sergi Sarayı da hizmete açıldı.

Senegal'de kısa sürede başarıyla tamamlanan ve Türk müteahhitlerin Afrika'da yaptıkları işlerin en güzel örnekleri arasında yer alan projeye, Türk Eximbank 134 milyon avro tutarında finansman sağladı. 14 bin kişi kapasiteli ve 6 salondan oluşan sergi sarayı, "Yükselen Senegal Planı" kapsamında yer alıyor ve Senegal'de sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için ekonomik yapının dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlıyor.

Cicad Sergi Sarayı'nın açılışına, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın yanı sıra Başbakan Muhammed Abdullah Dionne, Ticaret Bakanı Alioune Sarr, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Dakar Ticaret Ataşesi Özgür Yalnız'ın yanı sıra Türk ve Senegal iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Tören kapsamında Adnan Yıldırım'a Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından, projelerin, Senegal'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına yapacağı katkının önemine binaen Senegal devlet nişanı verildi.

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