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Türk Eximbank Heyeti, Londra'da yatırımcılarla görüştü

- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "Türkiye'ye ve Türk Eximbank'a duyulan güven sebebiyle önümüzdeki dönemde yapılacak yeni tahvil ihracına yönelik belirgin talep oldu. Bu kapsamda maliyetlerin daha da düşmesini bekliyoruz"

Türk Eximbank Heyeti, Londra'da yatırımcılarla görüştü
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İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Heyeti, 26-28 Şubat tarihleri arasında Londra'da yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre Türk Eximbank, 2017'den bu yana, uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırmak ve yatırımcı ilişkilerini geliştirmeye yönelik olarak uyguladığı strateji kapsamında ABD, Körfez Bölgesi, Uzak Doğu ve Avrupa'da birçok şehirde tanınmış finansal kuruluşlar ile önde gelen varlık yönetim, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığındaki Türk Eximbank Heyeti, bu kapsamda 26-28 Şubat tarihleri arasında Londra'da Alliance Bernstein, Bluebay, Wellington, Ashmore, J.P. Morgan Investment Management, Franklin Templeton, Investec, Pictet ve Insight ile Citibank koordinatörlüğünde bir dizi toplantılar gerçekleştirdi. Görüşmelerde yatırımcılara, bankanın 2019 yılı hedefleri ve yıl sonu finansal verilerinin yanı sıra, Türkiye ekonomisi ve ihracattaki gelişmeler aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye'ye ve Türk Eximbank'a duyulan güven sebebiyle gelecek dönemde yapılacak yeni tahvil ihracına yönelik belirgin talep olduğunu, bu kapsamda maliyetlerin daha da düşmesini beklediklerini belirtti.

Yurt dışı proje finansmanı için orta ve uzun vadeli kredi talebindeki gelişmelere bağlı olarak tahvil ihracı zamanlamasını belirleyeceklerini ifade eden Yıldırım, Türk Eximbank tarafından ihracata sağlanan desteğin artırılarak sürdürülebilmesi ve 2019 yılı için belirlenen hedeflere ulaşılması için yatırımcı ilişkilerini geliştirici roadshowların süreceğini vurguladı.

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LondraTürk EximbankYatırımcı Görüşmeleri
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