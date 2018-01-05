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Türk Eximbank ile Bpifrance iş birliği anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank ile Bpifrance Assurance Export arasındaki iş birliği anlaşmasının imzaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Fransa'da atıldı. Türk Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin...

Türk Eximbank ile Bpifrance iş birliği anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank ile Bpifrance Assurance Export arasındaki iş birliği anlaşmasının imzaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Fransa'da atıldı.

Türk Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ziyareti esnasında Bpifrance Assurance Export ile kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Bpifrance Assurance Export CEO'su Christophe Viprey tarafından imzalanan anlaşmayla Türkiye ve Fransa'da yerleşik firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler, kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve Bpifrance Assurance Export tarafından ortak sigorta ve garanti sağlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

Anlaşmayla işlem bazında belirlenecek lider ihracat destek kuruluşunun şemsiyesi altında oluşturulacak tek dokümantasyon ile daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türk Eximbank, yurtdışındaki muhataplarıyla gerçekleştirdiği bu ve benzer stratejik ortaklıklarla Türk firmalarının ilave finansman kaynaklarına erişimlerinin artırılarak daha rekabetçi olmalarına ve yurtdışındaki firmalar ile kuracakları ortaklıklar yoluyla sundukları hizmetlerin yelpazesini genişletmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türk Eximbank, müteahhitlik sektöründen aldığı olumlu geribildirimler ve benzer anlaşmaların sayısının artırılması talebi doğrultusunda önümüzdeki dönemde bu alandaki çalışmalarına hız vermek suretiyle ülkemiz ihracatına verdiği desteği daha üst seviyelere taşıyacaktır."


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Bpifrance Assurance ExportIş BirliğiTürk Eximbank
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