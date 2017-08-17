Türk Eximbank ilk kez İzmir Enternasyonal Fuarı'nda

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yaptıkları radikal değişikliklerle ihracatçılarla artık bankacılık sistemi olmadan da çalışmaya başladıklarını belirterek, banka kaynaklarından kredi kullanan ihracatçı sayısının 8 bin 800'e ulaştığını belirtti.

İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) bu yıl ilk kez katılım gösteren Türk Eximbank, fuar programı kapsamında kentteki bir otelde tanıtım etkinliği düzenledi.

İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Türk Eximbank'ın son dönem faaliyetleri ve döviz getirici faaliyette bulunan girişimcilere sunduğu imkanları anlatan Genel Müdür Yıldırım, banka aktifinin yüzde 95-96'sını kredi olarak kullandırdıklarını, ihracat kredilerinde birinci sırada yer aldıklarını belirterek, temmuz rakamlarıyla toplam ihracatın yüzde 24,4'ünü finanse ettiklerini dile getirdi.

Kullandırılan kredilerde bu yıl ulaşmaları gereken 40 milyar dolarlık hedefin 29 milyar dolarını yakaladıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türk Eximbank ile hiç tanışmamış ihracatçı firmalarımız var. Biz bu yıl radikal değişiklikler yaptık. Artık diğer bankalar gibi teminat olmadan da ihracatçılarla çalışmaya başladık. Bunu yıl sonunda planlamıştık ama Kredi Garanti Fonu ile haziran ayında başladık. İhracatçılarımızla artık bankacılık sistemi olmadan da çalışıyoruz. Çalıştığımız ihracatçı sayısını kredilerde yüzde 12 artırdık. Yıl başında 7 bin 800 ihracatçıyla çalışırken bu şu anda 8 bin 800'e yaklaştı. Sigorta konusunda da 2 bin 300'den 2 bin 700'e ulaştık. Kabaca 70 bine yakın ihracatçı var, müteahhitlik faaliyetleri gibi döviz kazandırıcı faaliyette bulunanları da eklediğinizde çalışmayı hedeflediğimiz potansiyel 100 bin civarı şirket var. Bunu da aşama aşama sağlayacağız."

KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yaptıklarını, son olarak piyasaya göre oldukça düşük faizle kullandırdıkları TL bazlı kredileri sadece KOBİ'lere kullandırma kararı aldıklarını anlatan Yıldırım, ülke genelindeki ihracatçılara ulaşmak için şube sayısını yıl sonunda 11'e, irtibat ofisi sayısını da 20'ye çıkarmak istediklerini bildirdi.

- Güney Kore'yi yakalama hedefi

Türk Eximbank'ın kaynaklarının yüzde 73'ünün Merkez Bankasından sağlandığını, yüzde 20'sinin uluslararası fonlar, yüzde 7'sinin ise banka sermayesinden karşılandığını dile getiren Yıldırım, Merkez Bankasının sıfır maliyetle verdiği kaynağı ihracatçılara yüzde 0,4'den başlayan oranlarla kullandırdıklarını kaydetti.

Yıldırım, ihracata sağladıkları desteğin yılın 7 ayında dolar bazında yüzde 18, TL bazında yüzde 38 artarak 22 milyar dolara ulaştığını, toplam ihracatın yüzde 24,2'sini karşılar duruma geldiklerini bildirerek, "Bu oranlarla dünyada yüzde 27,7 ile ihracatçısını en çok finanse eden Güney Kore'ye bir adım daha yaklaştık." dedi.

Yıldırım, yarın 86'ıncı kez kapılarını açacak olan fuarda 2 nolu holde açacakları stantla döviz getirici faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen girişimcilere ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.