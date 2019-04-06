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Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası ile iş birliğini çeşitlendiriyor

- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyet, 3-6 Nisan'da İslam Kalkınma Bankası Grubu Genel Kurulu kapsamında Marakeş'te toplantılara katılarak temaslarda bulundu

Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası ile iş birliğini çeşitlendiriyor
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İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası ile iş birliğini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyet, 3-6 Nisan'da İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Genel Kurulu kapsamında Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen toplantılara katılarak temaslarda bulundu.

Yıldırım ile İKB Başkanı Bandar Hajjar’ın görüşmelerinde İKB Grubu ve Türkiye’de İKB Grubu ile en çok çalışan kurum olan Türk Eximbank’ın ilişkilerinin geldiği seviyenin çok iyi bir düzeyde olduğu karşılıklı olarak belirtildi. Ayrıca yeni iş olanakları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Eximbank ziyaret kapsamında, ihracatçılara sağlanan desteğin artırılması amacıyla İKB Grubu üyelerinden sırasıyla proje finansmanı, ticaretin finansmanı, sigorta ve özel sektörün finansmanı sektörlerinde çalışan Islamic Development Bank (IDB), International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) ve Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) ile yeni iş birlikleri geliştirmek üzere bir toplantı dizisi gerçekleştirdi.

Toplantılarda Türkiye’nin İslam ülkelerine ihracatının artırılması ve Türk müteşebbislerinin ülkemize döviz kazandırıcı işlemlerinin teşvik edilmesi konuları görüşüldü. Bu toplantılarda ilgili kurumlara bankanın son dönem faaliyetleri ile mali durumuna ek olarak Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeler anlatıldı.

Açıklamada görüşmelere ilişkin görüşlerine yer verilen Yıldırım, İKB’den Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında uzun vadeli bir kredi sağlanması için temaslarda bulunulduğunu belirtti.

Yıldırım, ICIEC ile gerçekleştirilen toplantıda ICIEC garantisi ile sağlanacak 200 milyon avro tutarında kulüp kredisinin son aşamaları üzerine görüşüldüğünü bildirerek, özellikle Afrika’da Türk müteahhitlerinin üstlendiği işlerde risk paylaşımı için gündemdeki projeler hakkında müzakerelerde bulunulduğunu kaydetti.


- Türk Eximbank ve Afrika Eximbank arasında iş birliği


Türk Eximbank, İKB toplantıları kapsamında Afrika Eximbank ile de görüşerek Türk ihracatçıları ve müteahhitlerinin Afrika ülkelerindeki işlerine destek sağlamak amacıyla kazan-kazan stratejisine dayalı iş birliği imkanları üzerinde fikir alışverişi yaptı.

Adnan Yıldırım, son olarak Türk Eximbank ve ICD arasında, ICD koordinatörlüğünde sağlanacak orta-uzun vadeli İslami yapıda bir sendikasyon kredisi için çalışmaların başladığını belirtti.

İKB’nin yakın çalıştığı kurum ve bankaların ortak işlem gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için ICD’nin kuracağı “ICD Connect” platformu kapsamında iş birliğini de içeren bir iş birliği anlaşmasının imzalandığını bildiren Yıldırım, yapılan iş birliği anlaşması ile söz konusu toplantılar neticesinde Türk ihracatçıların İslami finansmana erişiminin hız kazanmasını amaçladıklarını belirtti.

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