Türk Eximbank reeskont kredilerinde e-bono uygulamasını başlattı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, ihracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması çerçevesinde, reeskont kredileri kapsamında e-bono uygulamasını hayata geçirdi.

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün e-bono işlemleri sistemini uygulamaya geçiriyor. Türk Eximbank da reeskont kredileri kapsamında aynı gün bu sistemi uygulamaya başlıyor.

İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması çerçevesinde Türk Eximbank, 4 Temmuz'da e-teminat mektubu uygulamasını hayata geçirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, e-bono sisteminin uygulamaya girmesiyle reeskont kredisi işlemlerine hız kazandırılacağını ve maliyet tasarrufu sağlanacağını ifade etti.

Türk Eximbank'ın, ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde ihracatçılara sağladığı finansman desteklerini artırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türk Eximbank, ihracata desteğinin yanı sıra işlemleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla e-dönüşüm uygulamalarına hız vermiştir. Elektronik dönüşüm kapsamında, işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak, işlem maliyetlerini düşürmek, işlem güvenliğini artırmak amaçlarıyla 4 Temmuz 2018'de başlattığımız e-teminat mektubu uygulamasından sonra ikinci bir adım olarak e-bono uygulamasına bugün başlıyoruz. Yıl sonunda doğru elektronik dönüşüm sürecinin son adımı olarak e-taahhüt kapama sistemi uygulamasını da hayata geçirecek şekilde hazırlık yapıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Yıldırım, Eximbank olarak çok talep gören TCMB kaynaklı reeskont kredileri kapsamında, Merkez Bankası ile aynı anda e-bono uygulamasına geçildiğine işaret ederek, şunları kaydetti

"Daha önce iki kurum arasında fiziksel ortamda işlem gören kredi evrakı, her iki kurumun sistemlerinin entegrasyonunu sağlanması neticesinde bu günden itibaren elektronik ortama aktarılacak ve hem kredi onayları hem de süreç takibi sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Böylelikle ihracatçı firmalarımız tarafından sunulan ıslak imzalı belgeler saatler içinde değil tek tuşla anında TCMB'ye ulaştırılacak. Daha önce de belirttiğim gibi hem hız kazanmış olacağız hem de operasyonel maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf edeceğiz. Ayrıca, bu uygulamayla belgeler üzerinde her iki taraf için de kontrol kolaylığı sağlanmış olacak. Kredinin TCMB nezdinde hangi aşamada olduğu ise yine online olarak rahatlıkla takip edilebilecek."

Geçen yıl 10 binin üzerinde işlem hacmiyle 17,5 milyar dolar düzeyinde finansman sağlanan reeskont kredilerinde, ilk yarı itibarıyla gerçekleşen işlem sayısının 5 bini geçtiğini aktaran Yıldırım, bu kapsamda yıllık 10 binin üzerinde işlemi daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

Yıldırım, 2018 hedeflerine ulaşmak için ihracatın finansmanını artıracak ve işlemleri hızlandıracak bir adım daha attıklarını belirterek, "İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması için üzerinde çalıştığımız yeni projeleri önümüzdeki dönemde aşama aşama devreye alacağız." ifadesini kullandı.





