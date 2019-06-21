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Türk Eximbank, Sırbistan'ın muadil kuruluşuyla anlaşma imzaladı

Türk Eximbank, Sırbistan’ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile iki ülke ticaretinin artırılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı

Türk Eximbank, Sırbistan'ın muadil kuruluşuyla anlaşma imzaladı
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Türk Eximbank, Sırbistan’ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile iki ülke ticaretinin artırılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.
Türk Eximbank açıklamasına göre, Genel Müdür Vekili Enis Gültekin başkanlığındaki Türk Eximbank heyeti, Sırbistan’a gerçekleştirdikleri seyahat kapsamında Sırbistan Maliye Bakanlığı ve diğer icracı bakanlıklar ile gündemdeki projelere yönelik ikili temaslarda bulundu.
Bankanın programları hakkında ilgili mercilere sunum yapan Gültekin, bunun yanı sıra Sırbistan’ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile bir iş birliği anlaşması imzaladı.

"Son dönemde birçok iş birliği anlaşması imzaladık"

Açıklamada verilen bilgilere göre, söz konusu anlaşma, ortak sigorta, reasürans, tazminat alanında iş birliği ve bilgi paylaşımı vasıtasıyla her iki ülke mal ve hizmet ihracatını içeren projelere Türk Eximbank ve AOFI’nin ortak finansman sağlamasını hedefliyor.

Türk Eximbank’ın yabancı kuruluşlarla iş birliği artarak devam edecek.

Genel Müdür Vekili Gültekin, anlaşmaya ilişkin, "Türk Eximbank’ın ihracatçılarımıza sağladığı hizmetleri artırma hedefiyle son dönemde birçok yabancı ihracat destek kuruluşu ile çeşitli muhteviyatta iş birliği anlaşması imzaladık. AOFI ile imzalanan anlaşmanın Türkiye ile Sırbistan arasındaki mevcut ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Türk EximbankEnis GültekinAOFI
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