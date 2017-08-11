Türk Eximbank'tan 7 ayda 22 milyar dolarlık finansman desteği

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank'ın bu yılın 7 ayında ihracatçılara sunduğu toplam finansman desteği döviz bazında geçen yıla göre yüzde 18 artarak 18,6 milyar dolardan 22 milyar dolara yükseldi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre bankanın döviz bazında 2017'nin ocak-temmuz döneminde ihracatçılara sunduğu toplam finansman desteği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18'lik yükselişle 18,6 milyar dolardan 22 milyar dolara tırmandı.

Bu desteğin 13,8 milyar doları nakdi kredi olurken, 8,2 milyar doları da alacak sigortası olarak sağlandı.

Bankanın mevcut 28 kredi programı ile sunduğu destekler sonucunda temmuz itibarıyla kredi stoku TL bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre son 4 yılın en hızlı artışıyla, yüzde 38 yükselerek 70 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründe ise son verilere göre kredi hacminde yıllık bazda yüzde 23'lük artış gerçekleşti.



-Sigortalı ihracatçı sayısı 2 bin 723'e yükseldi



Yapılan açıklamaya göre Türk Eximbank, ihracatçıların yurt dışındaki alıcılarının ticari ve politik riskleri üstlenmeden faaliyetlerini yürütmelerine imkan tanıyan alacak sigortası da sunuyor.

Bu alanda da ocak-temmuz döneminde sigortalanan sevkiyat yaklaşık 8,2 milyar dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 yükseldi.

Türk Eximbank bu dönemde ulaştığı ihracatçı sayısını kredilerde yüzde 12, sigortada ise yüzde 18,2 artırdı.

Bankanın son 1 yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısı yaklaşık yüzde 12 yükselerek 8 bin 739'a ulaştı. Öte yandan, sigortalı ihracatçı sayısı ise son bir yılda yüzde 18,2 büyüyerek 2 bin 723 oldu.

Türk Eximbank'ın aktiflerinin yüzde 97'sini ihracat kredileri oluşturuyor. Ayrıca haziran ayı verilerine göre bankacılık sektöründeki tüm ihracat kredilerinin yüzde 43,1'i Türk Eximbank'a ait bulunuyor. Buna göre Türk Eximbank bankacılık sektörü ihracat kredilerinin yüzde 43,1'ini tek başına kullandırdı.



-Kredilerde önemli bir artış bekleniyor



Açıklamada Türk Eximbank'ın 7 ayda hedeflerini gerçekleştirme konusundaki performansı dikkate alındığında 2017 yıl sonu için belirlediği 39,8 milyar dolarlık toplam finansal destek ve ihracatın yüzde 26'sının desteklenmesi hedeflerine ulaşabileceği belirtildi.

Türk Eximbank, bu dönemde geniş bir coğrafyadan, uluslar üstü kuruluşlardan ve dünyanın önde gelen bankalarından sendikasyon kredisi ve ikili ticari krediler yoluyla toplam 2,7 milyar dolar kaynak sağladı.

Türk Eximbank'ın bilanço yapısında yaşanan değişime uygun olarak orta-uzun vadeli fonlama gitgide önem kazanıyor. Bu çerçevede sağlanan kaynağın 900 milyon doları orta uzun vadeli olurken, Türk Eximbank ihracat kredi portföyümüzdeki gelişmelere bağlı olarak eurotahvil ve/veya banka tarihinde ilk defa sukuk ihraç etmeyi değerlendiriyor.

Türk Eximbank, kuruluşunun otuzuncu yılında ihracatı destekleme misyonunu daha iyi yerine getirmek amacıyla yeniden yapılanıyor. Bu süreçte bankanın organizasyon yapısında gerçekleştirilen dönüşüm ile ihracatçılarla doğrudan çalışılabilecek bir yapı oluşturuldu.

Pazarlama, tahsis ve operasyon birimlerinin oluşturulması sayesinde güçlendirilen yapısı ile banka ihracatçılardan banka teminat mektubu olmadan, KGF kefaleti alarak kredi verebilecek hale geldi. Bu sayede yılın geri kalanında kredilerde önemli bir artış bekleniyor.

Eximbank, yılın ilk 7 ayında tüm ihracatçılara ulaşma hedefi çerçevesinde açılan Adana, Bursa ve Denizli şubeleriyle örgütsel ağını genişletti.

Yılın kalan kısmında Konya, Kayseri, Antalya, İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu yakasında açılacak ilave 5 şube ile yıl sonunda şube sayısı 11'e yükselecek. Gelecek dönemde ihracatta ilk 20 ilde ve ihracatçıların yoğun olduğu, ihtiyaç duyulan büyük organize sanayi bölgelerinde de irtibat noktaları açılacak.