Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO) Şekib Avdagiç iMassage gimat gross pamuk fiyatları
Yenilikçi yatırımlar
Yenilikçi Yatırımlar
Otomotiv buluşmaları
Otomotiv buluşmaları
Görünümleri yükseltildi
Görünümleri yükseltildi
Kriptoya güveniyor
Kriptoya güveniyor
TÜSİAD, AB ile buluşacak
Tüsiad,AB ile Buluşacak

Türk Eximbank'tan döviz kredilerinde indirim

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini bildirdi.

Türk Eximbank'tan döviz kredilerinde indirim
banner17

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı açıklamasında, Türk Eximbank'ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programlarıyla ihracatçının en büyük destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarını uygun vade ve faiz imkanlarıyla karşılamaya çalıştığını belirten Pekcan, kurumun uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti.

Pekcan, "Türk Eximbank, Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti ve değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz imkanı sağladı. Yeni düzenlemeyle kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75 baz puan (reeskont kredisi hariç), ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı. Örneğin 540 gün 3 taksitli KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'nde oranlar libor/euribor+3'ten, libor/euribor+2,40'a düşürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçıların döviz kredilerinde sabit faiz uygulanması yönündeki taleplerini değerlendirdiklerini vurgulayan Pekcan, döviz kredilerinde mevcut durumdaki değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz alternatifi getirdiklerini bildirdi.

Türk Eximbank, 2 Ekim'de KOBİ'lere ve yüksek teknoloji ürün ihracatçılara kullandırdığı Türk lirası kredi faizlerini tek haneli rakamlara indirerek, önce yüzde 9,61'e, daha sonra 1 Kasım itibarıyla yüzde 8,79'a düşürmüştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TİCARETEkonomiTürk LirasıEximTürk EximbankBankaEximbankKrediDövizKOBİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5