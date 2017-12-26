Türk Eximbank'ın Kahramanmaraş İrtibat Ofisi açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bu sene de inşallah Türkiye'nin ihracat rakamları 150 milyar dolarların üzerinde gerçekleşecek. Bankacılıktaki kredi hacmi yüzde 22 civarlarından belki biraz daha yukarıda gerçekleşecek. Büyüme geçen seneye göre çok ciddi boyutlara geldi. 2018'den de bu yüzden çok umutluyuz. 2018 Türkiye açısından önemli bir yıl olacak." dedi.

Akben, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (KMTSO) Türk Eximbank Kahramanmaraş İrtibat Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türk bankacılık sisteminin son yıllarda önemli mesafe kaydettiğini söyledi.

Bankacılık sisteminin uluslararası yeterliliğinin, uluslararası bütün kuruluşlara olan bağlılığının; çıkarılan yasaların, milletin ve sanayicilerin desteğiyle önemli bir seviyeye geldiğini dile getiren Akben, "Bankacılık sektörü bu ivmeyle ülkemizin son açıklanan yüzde 11,17'lik büyüme potansiyeline, büyümeye büyük katkı sağladı. Bu katkıyı da devam ettirecek. Uluslararası camiadan da Türk bankacılık sistemine karşı ciddi ilgi devam ediyor. Geçen haftalarda dünyanın en büyük bankalarından Bank of China Türkiye açılışına ve Türkiye lisansına da izin verdik. 2018'de de yine benzer faaliyetlerde, yine benzer lisansları ve izinleri vermeyi umuyoruz. 430 civarında kuruluşu düzenliyoruz ve denetliyoruz." dedi.

Akben, Türk Eximbank'ın da son dönemlerde ihracatın gelişmesinde çok önemli katkılar sağladığını belirtti.

Türkiye ekonomisinin büyümesine dikkat çeken Akben, şöyle devam etti:

"Bu sene de inşallah Türkiye'nin ihracat rakamları 150 milyar dolarların üzerinde gerçekleşecek. Bankacılıktaki kredi hacmi yüzde 22 civarlarından belki biraz daha yukarıda gerçekleşecek. Büyüme geçen seneye göre çok ciddi boyutlara geldi. 2018'den de bu yüzden çok umutluyuz. 2018 Türkiye açısından önemli bir yıl önemli olacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri önemli. Bu sene çok önemli katkı sağladık. 2018'de de bunların devamını göreceğiz. Sizlerin daha iyi çalışması, dünya ekonomisinin daha iyiye gitmesi, ihracatımızın büyümesi, yine ülkemizin de büyüme rakamları dünyada önemli rekorlar kıracak, buna inanıyoruz. Bizde bankacılık sistemi olarak bunu kesinlikle destekleyeceğiz."

- "40 milyar dolara da yaklaşacağız"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise Türk Eximbank bank olarak Türkiye'deki 52 banka arasında kredi büyüklüğünde 9. büyük, aktif büyüklükte ise 10. büyük banka olduklarını söyledi.

Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 46'sını Eximbank'ın verdiğine dikkat çeken Yıldırım, "2017'de coğrafyamızdaki ve ülkemizdeki hadiselere rağmen 2016 yılındaki 33 milyar dolarlık işlem hacmimiz, bu sene sonu için hedeflediğimiz 40 milyar dolara yaklaşacak." dedi. Yıldırım, bugün itibarıyla 38 milyar doların üzerinde olduklarını, 2017'de Türkiye ekonomisi yaklaşık yüzde 6,5, ihracatı yüzde 11 büyürken, Türk Eximbank'ın da dolar bazında 2017 desteğini yüzde 16-17 bandında artırarak 40 milyar dolara yaklaştığını belirtti.

Türkiye'nin ihracatına 2016 sonu itibarıyla yüzde 23 destek verdiklerini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihracatının yüzde 23'ünü finanse ediyorduk. Şimdi Türkiye ihracatının yüzde 25’ini destekler hale geldik ve önümüzdeki yıl itibarıyla kendimize 46 milyar dolarlık ve ihracatın yüzde 27’sine destek olacak bir hedef koyduk. İnşallah o hedefi de hep beraber yakalayacağız. Bütün bunları yaparken biz üç boyutta çalışıyoruz. Biz 2017 yılında Türk Eximbank’ı tamamen dönüştürdük. Daha önce sadece bankalardan teminat mektubu getirilerek çalışan bir Eximbank artık ihracatçılarımızla doğrudan çalışabilir bir banka haline gelmiştir. 7 aydır bu şekilde çalışan bir bankayız."

- "15 milyar dolarlık sigorta işlem hacmine ulaştık"

Yıldırım, 2018'de İstanbul hariç ihracatta önde gelen ilk 20 ilde irtibat ofisleri kurulumunu tamamlayacaklarını söyledi.

İslam alemindeki exim kuruluşlarının genel sekreterliğini 2017'den itibaren sürdürdüklerini, bunun da ticaretin daha fazla artmasına vesile olacağını belirten Yıldırım, Uzak Doğu ülkeleri eximleriyle de yakın ilişki kurduklarını kaydetti.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz doğrudan finansman sağlıyoruz, biz sigorta yapıyoruz. Sigortacılıkta ihracatçılarımızın hem uluslararası hem de yurt içi sigortasında Türkiye'nin en büyük sigorta şirketi konumundayız. Bu sene bu alanda yüzde 34'lük reel büyüme sağladık. 15 milyar dolarlık sigorta işlem hacmine ulaştık. Afrika coğrafyasıyla ve Orta Asya'daki bazı ülkelerde parayla finansmanla ticaretin yapılamadığı yerlerde emtia bazlı ticarete aracılık edeceğiz. Bunun için de Afrika'dan 5 ülke Orta Asya'dan da 3 ülke belirledik."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, KMTSO Başkanı Serdar Zabun ve Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'ün konuşmasının ardından irtibat ofisinin açılışı yapıldı.